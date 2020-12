Ya nadie quiere trabajar con Johnny Depp: la caída en desgracia de la estrella que brilló en los 90

La historia de Johnny Depp es una montaña rusa llena de excentricidades, luces y sombras. Tras convertirse en uno de los iconos de la pantalla más aclamados en los años 90, el actor que interpretó una vez a Eduardo Manostijeras o al pirata Jack Sparrow se enfrenta a decenas de acusaciones de haber maltratado a su exesposa. Un pasado marcado por historias tan turbulentas como que el actor ofreció supuestamente marihuana a su hija de 13 años, que llevó acabo varios episodios de violencia doméstica y que atravesó un periodo muy oscuro de drogas y alcohol del que todavía no se sabe si ha conseguido salir.

Como sea, la carrera del intérprete ha sufrido un duro golpe y se le han ido esfumando los patrocinios y contratos que le quedaban de la noche a la mañana. A día de hoy, solo la firma francesa Dior mantiene su publicidad con el actor, pese a que multitud de organizaciones critican a la marca por trabajar con él. ¿Se apagará del todo la estrella que tanto brilló hace unas décadas?

De momento, ni los estudios quieren trabajar con él. Hace unos meses Depp nos sorprendía con su salida de la franquicia ‘Animales fantásticos’ en la que iba a interpretar al personaje Gellert Grindelwald en la tercera entrega de la saga. No es de extrañar. Testimonios anónimos de productores de cine hablaron de cómo era trabajar con el actor: “Es radiactivo. Simplemente, ya no se puede trabajar con él a día de hoy. El bombazo que salió a la luz en el proceso judicial por sí solo ya sería suficiente para asustar a cualquier estudio". A Depp no le salió tan mal: 10 millones de dólares de indemnización por haber rodado una única escena de la película.

Al muro que se interpone entre Depp y su carrera se suma también su marcha de la franquicia de Piratas del Caribe, pues Disney tampoco quiere contar con él para la quinta entrega de la saga, en la que Depp llevaba interpretando al mítico capitán Jack Sparrow desde 2003.

Dior ha sido la única empresa que no ha anunciado aún un cambio en el contrato que firmó con el actor. Y eso después del aluvión de críticas tras emitirse el anuncio del perfume en el que aparece Depp en la publicidad de uno de los programas de mayor audiencia en Gran Bretaña, The Great British Bake Off. “Hemos recibido un total de 11 quejas sobre este anuncio”, dijo un portavoz de la Autoridad de Estándares de Publicidad de Reino Unido, “y los denunciantes creen que Johnny Depp no debería aparecer en el anuncio debido a los detalles sobre su reciente caso judicial”.

Desde la emisión del anuncio, los fans de Depp, usando el hashtag #Justiceforjohnnydepp, también publicaron mensajes de apoyo en las redes sociales a favor del actor y de que Dior siga trabajando con él.

So happy to open up my Ulta magazine and seeing this gorgeous face! Thank you @Dior for doing the right thing and standing by Johnny! As someone who's a DV survivor this is amazing considering how many others turn their back on him. #JusticeForJohhnyDepp #JohnnyDepp #DiorSauvage pic.twitter.com/BNYKFB7ep2