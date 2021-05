Quién es Beeple, el Bansky de los NFT cuyas obras ya se están subastando por 57 millones de euros

Mike Winkelmann nunca solía llamarse a sí mismo un artista. Pero eso fue antes de que ganara 2,9 millones de euros en tan solo un solo fin de semana vendiendo sus obras como NFT (tokens no fungibles). Hace poco su diseño más elaborado se subastó en Christie’s por 57 millones de euros. Era la primera vez que la casa de subastas vendía una obra digital y del día a la mañana convertía al diseñador en uno de los tres artistas vivos más exitosos.

¿Quién es? Es Beeple.

Este artista digital, que se hace llamar así, comenzó con lápiz y papel, pero ahora usa principalmente softwares de diseño en su ordenador, como el programa Cinema 4D. Antes de la pandemia, se dedicaba al diseño gráfico y la animación, creando visuales de conciertos para artistas como Ariana Grande, Justin Bieber, Childish Gambino y Nicki Minaj. Cuando Shakira atravesó un muro de fuego en la Super Bowl, ese fue el trabajo de Winkelmann. Incluso trabajó para SpaceX de Elon Musk y Apple.

Él tenía una teoría, que se podía ganar más dinero vendiendo material digital en Internet. Y la puso a prueba el octubre pasado: subastando tres piezas sencillas en Nifty Gateway. Una de esas piezas digitales, una animación titulada "Crossroad", era única porque la imagen cambiaría dependiendo de quién hubiera ganado las elecciones presidenciales de noviembre. Se vendió por 55.000 euros. Más tarde se vendería otra vez, por 5,5 millones. Pero el primer gran éxito de Winkelmann fue en una subasta en diciembre cuando lanzó 21 piezas más en la misma plataforma.

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw