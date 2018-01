Si no has entendido nada de lo de Cataluña, tranquilo: Lory Money te lo explica en un minuto

Breve recapitulación de la cuestión catalana: mayoría independentista en el parlamento, mayoría unionista en las urnas; el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, sigue en la cárcel; y el teórico líder del partido independentista más votado el pasado diciembre, Carles Puigdemont, sigue exiliado en Bruselas. Se plantea tomar posesión por Skype.

Sí, amigos, la nueva temporada de Procés se antoja apasionante y tan farragosa como un guión de Damon Lindelof. Ah, si acaso hubiera un bardo contemporáneo capaz de resumir tan complejos eventos en un minuto musical que condense, a modo de símbolos y metáforas, todo lo que ha pasado en Cataluña durante los últimos cinco años, durante el último siglo y medio. Ah, si tan sólo hubiera un trapero liberado de su propia genialidad disponible.

Un segundo, ese hombre existe. Ese hombre es Lory Money. Dentro vídeo.

Lory Money es ya un clásico de YouTube y de los memes recurrentes de toda una generación de españoles. Su transformación de migrante mantero a estrella del rap nacional fue casi epopéyica, un carácter memético como sólo contados personajes en la historia mediática del país han disfrutado. Desde entonces, sus producciones han atinado a la perfección en su análisis de la contemporaneidad política y cultural de nuestro tiempo.

¿Qué era 'Ajoaceite' sino una certera metáfora sobre las pringosas manos de la función pública (al tiempo que una oda a tan terrenal producto, a la cocina de tu madre revelada en producto de lujo)? Cuando Lory Money se postuló a presidente prometió subir el swag un 50%: ¿qué otro político de su generación era capaz de prometer algo tan conectado a las inquietudes de su tiempo? ¡Un 50% más de swag, ningún país igualarse en swag!

Y al final, llegó el 'Pequeño Nicolás': ese retrato tan mundano y divertido de los modos y relaciones de la élite político y empresarial de todo un país, esa forma de ridiculizar a través de un trap y del bling la desconexión con la realidad del 1% económico y político. El propio personaje era en sí mismo un ejemplo de aquello: Lory Money simplemente lo convirtió en memorable himno. "Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás".

El siguiente paso en el particular Cantar del mío Cid de Lory Money ha sido Cataluña, versionando una canción de Lil Pump, 'Gucci Gang', que es hoy por hoy uno de los máximos exponentes del trap estadounidense tanto por letras como por producción y estética. Veamos:

Independent, independent, independent Ma votao mucha gent Lo siento Rajoy men Yo empecé el pruses Pa mis niggas Freixenet Independent, independent, independent Yo quiero nuevo país Sin turistas asiendo pis Franco rest in peace Welcome refugees España me ataca Pues toma pantumaca madafaka Quiero pais new En el VIP siempre Codorniu Independent, independent, independent Prrrr, prrrruses

¿Qué pasa cuando te llevas a Puigdemont, hombre aislado en Bruselas, al terreno del trap egomaníaco del siglo XXI? Exactamente la deconstrucción de sus actos que Lory Money realiza. "Ma votao mucha gent" = la legitimidad que el "poble" catalán ha depositado en la deriva procesista (el "un sol poble") y que sirve de base para la principal reivindicación independentista, la democrática (la voluntad del electorado, inequívoca).

"Lo siento Rajoy men" = la voluntad del pueblo catalán, su legítima aspiración democrática, supera con creces el marco legal español, representado aquí por Mariano Rajoy, ergo hay que superarlo. "Yo empesé el prusés / Pa mis niggas Freixenet" = en el fondo, no es una cuestión de demandas agregadas, sino una estrategia política que a Puigdemont y a la extinta CDC le ha servido para cohesionar a su electorado en torno a las líneas nacionales.

Y así llegamos al momento clave del breve minuto trapístico: "España me ataca, pues toma pantumaca madafaka". ¿Que el estado intenta frenar el procés, meternos en la cárcel y tumbar el autogobierno? Pues me enrolo en la estelada, huyo a Bruselas y me convierto en el mártir de la causa independentista. Pantumaca extra renovando el liderazgo de su partido en las elecciones. Win-win.

Así, ampliamente resumido, Puigdemont quiere un país "new", una Cataluña nueva y desgajada del estado español donde el VIP que dirige el país sea siempre "Codorniu". En resumidas cuentas, donde mande Puigdemont y la elite independentista. Lory Money, en menos de un minuto. Genio, ta, ta, ta, de qué planeta viniste.