Ya podemos ver (gratis y con subtítulos en español) la película de los orígenes de Voldemort creada por fans

Al final cumplieron su promesa y los fans de la saga de Harry Potter están de fiesta. La película creada por fans basada en los orígenes de Voldemort ya está en YouTube de forma gratuita y para nuestra buena suerte, incluye subtítulos en español.

Por si lo habían olvidado, en mayo de 2017 hizo mucho ruido un tráiler no oficial de una supuesta película basada en el villano de Harry Potter. Esta película llevaría por nombre 'Voldemort: Origins of the Heir' y nos prometían que la veríamos a finales de 2017. Pues bueno, tuvimos que esperar unos días más pero al final ha valido la pena, ya que la película de apenas 52 minutos está increíblemente bien hecha.

'Voldemort: Origins of the Heir'

Para quienes no lo recuerden, 'Voldemort: Origins of the Heir' nació como un proyecto de financiación colectiva en Kickstarter, pero debido a que los derechos de toda la saga perecen a Warner Bros., los abogados del estudio metieron una reclamación y la campaña tuvo que ser retirada.

El responsable de este proyecto es el estudio Tryangle Films, quienes en mayo de 2017 confirmaron que habían llegado a un acuerdo con Warner para seguir adelante con la película. La única condición era que tenían que aclarar que la historia no estaba relacionada con el estudio ni con la obra de J.K. Rowling, sino que se trataba de una cinta hecha por fans y para fans sin fines de lucro. Por ello está disponible en YouTube de forma gratuita.

'Voldemort: Origins of the Heir' es una fantástica forma del abordar la historia de uno de los villanos más importantes, la cual representó varios meses de trabajo y un presupuesto de apenas 15.000 euros. El resultado es por demás destacable para tratarse de una película hecha por fans.

El estudio se encargó de hacer sus propios efectos visuales, vestuario y sets de filmación, además de conseguir a los actores quienes también son fans de Harry Potter. En resumen, la cinta nos relata como Grisha Mc Laggen, la heredera de Godric Gryffindor, uno de los fundadores de Hogwarts, está buscando a Tom Marvolo Riddle al creer que está involucrado en la muerte del mago Hepzibah Smith. El objetivo de Mc Laggen es salvar a Riddle del lado oscuro, aun sabiendo que éste desea tener todo el poder.

Vamos, la clásica historia del bien contra el mal, pero ojo, el final vale la pena.

Más información | Tryangle Films