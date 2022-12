Revienta el acuario cilíndrico más grande del mundo: más de 1.500 peces y un millón de litros de agua

Una explosión de madrugada ha alertado a los vecinos. La estructura del AquaDom ha reventado, mandando un torrente de agua de un millón de litros y matando a los más de 1.500 peces exóticos que tenía el acuario.

La enorme cantidad de agua ha causado dos heridos y ha desbordado el edificio del hotel Radisson Blu, llegando hasta la calle. El que era el acuario cilíndrico más grande del mundo y una potente atracción cultural en Berlín, ha explotado inesperadamente hoy.

El material no ha aguantado. Según ha informado Iris Spranger, senadora de Interior de Berlín, la primera teoría sobre este hecho es que el material de la estructura no ha aguantado, debido a la fatiga de la propia estructura. Hace unos veranos se llevó a cabo una operación de mantenimiento por valor de unos 2,6 millones de euros, pero parece que no fue suficiente.

La Policía ha explicado que no hay indicios de que haya sido un acto deliberado.

16 metros de altura. Y 11,5 metros de diámetro. El AquaDom era un enorme acuario, con miles de peces en el interior y una gran cantidad de agua que ha acabado por todas partes. Fue inaugurado en 2003. Estuvo en funcionamiento unos 12 años hasta que se decidió realizar una renovación. Recientemente había vuelto a convertirse en una potente atracción. Afortunadamente, el incidente ha pasado de madrugada.

