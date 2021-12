1.000 escuchas para un café: cómo se traduce lo (poco) que paga Spotify a tus artistas favoritos

Como cada mes de diciembre, miles de personas comparten en sus perfiles su resumen del año en Spotify. Se ha convertido ya en una tradición navideña. Los gráficos cuentan dos cosas: la monitorización que la plataforma hace de nuestro comportamiento y los miles de minutos que pasamos escuchando a nuestros artistas favoritos. Pero no hace algo mucho más crucial para ellos, como recuerda aquí Damon Krukowski, batería de Galaxie 500: contar cuánto cobran por cada una de nuestras escuchas.

Ganancias por escucha. VisualCapitalist ilustra en varios gráficos los beneficios derivados de las escuchas digitales en las distintas plataformas musicales. A pesar de ser la más popular de todas, Spotify es la que menor rédito otorga a los artistas. Para que un intérprete gane un dólar, su perfil tiene que recibir 229 escuchas. Otras plataformas como Napster son más generosas, mientras que YouTube se encuentra a la cola en lo que a precarización se refiere.

Traducción a euros. Para hacernos una idea y según datos consultados por The Trichordist, un artista indie recibe por cada reproducción en Spotify 0,00331$ o, lo que es lo mismo, 0,00296€. Es decir, para cobrar mensualmente un sueldo fijo de 1,593€ (lo que corresponde al salario mínimo en Alemania) sus seguidores tendrían que escucharle 539.021 veces en Spotify. Para alcanzar el salario mínimo español situado en los 900€, el número de escuchas necesarias desciende a las 304.531€.

7.6M streams = $22,800. We own our masters so we keep 100%, divided by 3 band members = $7,600 income for 2021. Did you know we got a 10.0 on @pitchfork? To calculate your own #SpotifyUnwrapped multiply streams by $0.003, divide w/label and bandmates https://t.co/TU3LBIkxgn