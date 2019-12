$131 millones es poco dinero: los millonarios apenas donan el 0,5% de su fortuna a causas benéficas

Cada vez es más frecuente que las grandes fortunas alardeen del dinero que invierten en causas benéficas y donaciones sociales. Sin embargo y nunca mejor dicho, no es oro todo lo que reluce. Este gráfico relaciona el dinero invertido (que no comprometido) en filantropía con el patrimonio total de los veinte rostros más ricos de Estados Unidos. El resultado es bastante significativo. Los más generosos destinan un 4% de su fortuna.

0,3%. Este es el porcentaje medio que los multimillonarios recogidos por Forbes destinaron a causas benéficas en 2018. El economista Gabriel Zucman elaboró una tabla a partir de los datos anteriores y los de la lista de los 400 más ricos. Resultado: hombres como Jeff Bezos, situados en la cúspide a nivel patrimonial, se encuentran en el subsuelo de la filantropía. De los $160.000 millones de riqueza acumulados en 2018, sólo el 0,1% fueron destinados a causas sociales.

$130 millones parecen mucho. No lo son en absoluto.

US billionaires philanthropic giving:



- Gates, Buffett: annual giving ~3%–4% of their wealth



- Other top 20 billionaires: ~0.3% of their wealth. Like a tiny, tiny wealth tax



I made a table for you

👇👇👇 pic.twitter.com/Uvtpn685lS