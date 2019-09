De 4 millones a 2.000 leídos: la caída de Milo Yiannopoulos, el enfant terrible de la extrema derecha norteamericana

“No puedo seguir llevándome el pan a la boca de esta forma”. “Es estupendo chatear en privado con mis seguidores premium, pero no puedo formar mi carrera con este número de gente”. “Me he pasado años desarrollando y haciendo engordar mi legión de fans y se la cargaron en un segundo”. Son comentarios de estos meses de Milo Yiannopoulos en su Telegram, en el que su mensaje llega a 20.000 seguidores y sólo son leídos por apenas 2.000. Alguien que, tres años atrás, tenía 340.000 followers en Twitter y sumando todas sus suscripciones en Facebook, Youtube y otras llegaba a conglomerar a cuatro millones de cuentas.

Milo reveals just how much the far right are struggling after being deplatformed from the main social media sites. pic.twitter.com/oB3T94J89B