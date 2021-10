92 escaños en revuelta: qué posibilidades tiene la España Vacía ahora que se dirige al Congreso

El concepto de España vaciada ya ha calado en el imaginario popular. En las pasadas elecciones, y en un movimiento sin precedentes, Teruel Existe conseguía un escaño para el Congreso con 20.000 votos robándole uno de los tres que históricamente le caían al PP y al PSOE (y que en las anteriores fue a Ciudadanos). Los de la formación llevaban 20 años de lucha, que se ha consagrado en el momento con la aprobación de cuatro enmiendas que asignan más de cinco millones para la provincia. Desde que ellos llegaron nacían media docena de partidos territoriales. El movimiento está creciendo y ahora dicen que concurrirán a las próximas elecciones.

Quién es, a día de hoy, la “España vaciada”: organizaciones vecinales y regionales de treinta provincias y doce comunidades autónomas. En la pasada III Asamblea General de la España Vaciada logró convocar la asistencia de miembros de más de 70 asociaciones y entidades ciudadanas, aunque el manifiesto conjunto salido de ahí lo firman más de 160. Teruel Existe, Soria Ya o Jóvenes de Castilla y León en Madrid son algunas de las más importantes y activas, pero dentro caben muchas más que van desde el Movimiento Rural Cristiano a la Plataforma por el ferrocarril directo Madrid-Burgos o ISMUR Iniciativa Social de mujeres rurales (la mayoría de la lista parecen enfocadas a la defensa de territorios concretos, como SOS Talavera y Comarca o Valdepeñas Vale).

¿Y cómo van a concurrir? Aún no se sabe. Para hacer resonar con fuerza en las urnas sus peticiones tienen dos opciones: partido político al uso o agrupación de electores, que es la forma que adoptó Teruel Existe. Por espíritu ciudadano les representa mucho mejor la segunda fórmula, pero tiene muchas limitaciones en lo político. Por ejemplo, cada vez que se presentan deben conseguir avales sociales con un mínimo de firmantes de una región, en torno a un 6%. La otra es que las agrupaciones son desmemoriadas: como se deshacen y forman para cada elección no ayuda a la estabilidad de los candidatos. No todas las fuerzas convocadas tienen el mismo peso, con asociaciones muy fuertes y otras no tanto. Además, por ejemplo, Jóvenes de Castilla y León en Madrid se han mostrado reacios a confluir bajo un partido político. En Castilla y León la cosa se anda moviendo: Soria Ya tiene los ojos puestos en las autonómicas. Piensan tenerlo claro en 2022. Por si acaso, la marca España Vaciada ya está registrada.

Una tajada importante. Si nos atenemos a las provincias que cumplen el criterio de “España vaciada”, las que han perdido población en el último medio siglo y cuentan con una densidad poblacional por debajo de la media nacional, hay hasta algo más de 100 diputados en juego (92 según sus cifras). Eso no quiere decir que vayan a conseguir todos ellos, pero, si consiguen rascar alguno, podrían convertirse en clave para las investiduras, imponer agenda y hacer exigencias, como ocurrió con Teruel. El reparto de escaños de los grandes partidos nacionales estaría en juego, y los más afectados serían PP y PSOE, pero también VOX.

El momento es “ahora”, dicen, dos años después de la marcha que les puso en el punto de mira y dado que hay en juego el reparto de 10.000 millones de euros, procedentes de las ayudas europeas, que aportará el Ejecutivo contra la despoblación. Sus representantes afirman sentirse abandonados por los dos grandes partidos, que son, a su juicio los que les han llevado a la grave situación actual, y no se enmarcan en el concepto izquierda-derecha, sino en una defensa sobre todo de inversión del medio no megaurbano y de la adecuada provisión de servicios públicos allá donde haya españoles, algo que, por otra parte, está recogido en los artículos 138 y 139 de la Constitución.

Demandas. Tienen, por ejemplo, el plan 100-30-30: 100 megas de banda ancha en todo el territorio y que ningún pueblo esté a más de 30 kilómetros de una vía de alta capacidad ni a más de 30 minutos de un servicio básico. También quieren bajar las ratios mínimas para mantener abierto un colegio rural a tres niños. Sólo un par de ejemplos de un extenso programa que reclama lo suyo.

Giro provincial: de los 350 escaños, en las pasadas elecciones 39 de ellos fueron a parar a partidos regionalistas o nacionalistas. Murcia, Andalucía, Baleares y Madrid son las únicas las comunidades autónomas en las que, en las pasadas elecciones, no se ganaba al menos un escaño algún partido enfocado a su propio territorio.

Foto: Españavaciada.