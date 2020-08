La audiencia de los grandes deportes estaba en declive. El parón del coronavirus ha acentuado el proceso

Nielsen ha analizado los resultados de audiencias del retorno de la MBL (béisbol), NBA (baloncesto) y NHL(hockey) a la programación de las cadenas estadounidenses tras el parón de estos meses. Para Disney, NBCUniversal o Fox se trataba de una muy esperada bocanada de aire debido a los ingresos publicitarios asociados a estos programas. Pese a lo que esperaban los ejecutivos, los resultados han sido de lo más decepcionantes.

Una caída del 38% (para los espectadores de entre 18 y 49 años, los más jugosos para las compañías publicitarias) con respecto al año pasado. Eso es lo que se han dejado por el camino la suma de espectadores de deportes en la suma de NBC, CBS, ABC y Fox en los primeros 75 días de la temporada veraniega con respecto al año pasado por estas mismas fechas.

El aumento acumulado en la audiencia a raíz del retorno de las grandes ligas en estas últimas semanas ha sido de un 7% para la franja de edad señalada. Es decir, baloncesto, hockey y béisbol sólo han conseguido sumar 130.000 espectadores cada noche al total de 1.78 que ya estaba viendo la tele antes de que volviese el deporte. Las ligas involucradas podrían no haber vuelto a jugar y el resultado habría sido prácticamente el mismo. De forma insólita, el programa favorito de los estadounidenses ahora es Fox News.

Algunos analistas hablan de empacho y exceso de oferta: el modo en el que han reiniciado las competiciones ha hecho que se acumulen las grandes jornadas a prácticamente todos los días, en algunos casos solapándose competiciones de equipos locales que deben elegir el derby a visionar (en el mundillo se preguntan cuán catastrófico habría sido el cómputo si a esa sobreoferta se hubiesen añadido los Juegos Olímpicos). Además, los partidos se retransmiten con estadios vacíos, muy desmoralizantes, y en horarios que no son los acostumbrados por la afición.

Boxing viewership this summer should be a wake-up call to all promoters. Work together. Make better fights. An audience isn't going to tune in just because a sport is on TV.