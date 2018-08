¿Cómo podría ser el cielo? Un repaso a todas las respuestas que el ser humano ha imaginado

¿Cómo podría ser el cielo? Como cabría esperar, existen muchas interpretaciones sobre cómo es el cielo. Hasta finales del siglo XVII, el cielo normalmente era la visión beatífica: la felicidad perfecta de la eternidad en el cielo consistía en la adoración y la alabanza al señor junto a los ángeles, los santos, los mártires, los personajes más notables del Antiguo Testamento e incluso algunos nobles paganos como Platón y Aristóteles.

Se trataba de ver a Dios "cara a cara" y no a través de "un cristal oscuro". La eternidad se centraba en Dios o en el Cristo celestial y por eso en El Juicio Final (1425-30) de Fra Angélico se muestra a Cristo sentado en un trono rodeado por los ángeles, María y los santos. Su mano derecha señala al cielo, mientras que su mano izquierda señala al infierno. A la derecha del señor, los ángeles acompañan a los salvos a través de un jardín paradisíaco a un ciudad celestial amurallada, mientras que a su izquierda los demonios se llevan a los impíos al infierno.

El judaísmo tradicional solía ser bastante reticente sobre lo que ocurre después de la muerte, pero cuando se hablaba del tema la principal idea era una visión espiritual de Dios, tal y como explicaba un rabino en el siglo III:

En el más allá no hay comida, ni bebida, ni apareamiento, ni comercio, ni celos, ni odio, ni hostilidad; en su lugar, los elegidos se sientan con coronas en sus cabezas y disfrutan del esplendor de la presencia divina.

En el islam también existe la idea de la visión beatífica, pero el cielo también se trata de un lugar de placer sensorial. En el paraíso islámico, los bendecidos viven en jardines de bienaventuranza y se sientan unos enfrente de otros. Una deliciosa copa de vino de una fuente infinita se pasa de mano a mano sin que nadie sufra efectos adversos. También habrá doncellas "con ojos oscuros y grandes como perlas ocultas: una recompensa por lo que han hecho" (Corán 56.22-4).

En el cristianismo la imagen del cielo con Dios en el centro duró hasta bien entrado el siglo XIX. Tal y como el obispo Reginald Heber (17983-1826) escribía en su himno Santo, Santo, Santo:

Pero desde mediados del siglo XVII hasta finales del XIX se produjo una transición gradual a un cielo centrado en actividades humanas. La noción medieval de que la felicidad de los que habitan en el cielo sería mejorada pudiendo ser capaces de ver el sufrimiento de los malditos en el infierno desapareció, especialmente porque la gente estaba menos a favor de ver el sufrimiento público de otras personas y por eso empezaba a desaparecer la idea de que el infierno era un lugar de castigos físicos eternos.

Se empezaba a popularizar la idea de que cualquier persona podía ser salvada si así lo quería llegado el momento.

El cielo estaba ahora mucho más cerca que nunca y solamente un velo fino separaba a los vivos de los muertos. También era una continuación de la existencia material, pero sin los sufrimientos de la vida presente. Aunque el cielo seguía siendo un lugar de descanso, los salvados cada vez estaban más activos y podían realizar un desarrollo moral en un ambiente lleno de gloria. El amor humano reemplazaba la supremacía del amor divino y las relaciones entre las personas pasaban a ser algo fundamental en el más allá, no una distracción, y las familias volvían a reunirse.

Aunque a veces llegaba a ser erotizado, como en el caso de la obra de William Blake, el cielo moderno era idealizado. Los amantes también se reencontrarían en el cielo. Por ejemplo, en la versión final del poema de Dante Gabriel Rossetti La Doncella Bienaventurada (1881) la doncella se asomaba a los confines del cielo mirando a la tierra y esperando a que el alma de su amado llegara mientras

El cielo victoriano era un lugar domesticado, gentil y cortés; una especie de complejo turístico etéreo de la época con sus correspondientes atracciones: Moisés enumerando los diez mandamientos a las 10 de la mañana en el auditorio principal seguido por una actuación del Mesías de Handel (dirigida por el compositor) a las dos de la tarde. La idea de un cielo protagonizado por Dios pasaba a un segundo plano.

Elizabeth Stuart Phelps (1844-1911) en su bestseller Las Puertas Entornadas resumía la decadencia del paraíso antiguo:

Había algo sobre la adoración y los arpistas tocando sus arpas y el mar de cristal y los cantos de ¡Digno es el Cordero! que me desconcertaba y desanimaba de forma que apenas podía seguir escuchando. No dudo que deberíamos glorificar al señor ante todas las cosas y con deleite, pero puede que haya otra manera de hacerlo que no sea tocando el arpa y rezando.