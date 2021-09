La crisis energética de Europa ya está obligando a cerrar fábricas en Reino Unido

Así marcha el dominó: el súbito aumento de la demanda posterior al tiempo pandémico, una reducción de las inversiones de tecnologías de almacenamiento durante los pasados años covid, una caída de las reservas de gas (agravadas por que estas provengan casi exclusivamente de Rusia) e incluso desastres naturales han llevado a la ya sabida crisis energética que afecta a toda Europa. Pero si hay alguien que le está viendo los dientes a la situación, esa es Reino Unido.

Cerrando fábricas: esta es la nueva pieza en caer en un tablero que seguirá mostrando las repercusiones del seísmo en los próximos meses. Como cuentan Bloomberg y The Guardian, CF Industries, proveedor de nitratos del noroeste de Europa con cotización en bolsa, ha anunciado que cierra sine die dos plantas de producción de fertilizantes. Cierran sus complejos de Billingham e Ince porque no se pueden permitir la producción.

More disruption to an already disruptive food supply chain. Nitrate prices already reacting to production cuts. Could impact on food we eat, livestock, inflation, the farming community and fertilizer producers and consumers. https://t.co/StK37Ga5Xh