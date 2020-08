Los destinos turísticos más buscados para 2021, en un mapa

La recomendación expresa de no viajar a España por parte del gobierno británico ha supuesto la puntilla para la industria turística nacional. Si las previsiones económicas del país son tan espantosas se debe, en no poca medida, a la pérdida irreparable en el sector del turismo. Playas vacías, hoteles a medio gas, restaurantes sin la clientela de otros años. Es un problema particularmente grave en España, pero no específico. La mayor parte de países más golpeados en Europa viven del turismo.

¿Significa eso que han desaparecido las ganas de viajar? Nada más lejos de la realidad. La caída de la industria turística está más relacionada con cuestiones políticas y sanitarias (confinamientos, restricciones, impulso del turismo nacional, cuarentenas obligatorias, etcétera) que con el deseo de los propios turistas. Kuoni, una agencia de turismo británica, lo ha comprobado mediante este interesante mapa: cuáles están siendo los destinos más buscados... No para 2020, sino ya para 2021. A un año vista.

Es algo que vimos ya en materia de cruceros. Las reservas se habían disparado para este verano (de forma un tanto sorprendente), pero también para el siguiente año. Lo cierto es que la búsqueda de palabras clave como "vacaciones 2021" aumentó un 124% solamente el pasado mes de marzo. La gente ha aplazado sus planes, pero no los ha anulado. La plataforma buscó cuál era el país más solicitado en cada país del mundo, a través de Google Trends y otras herramientas, y lo plasmó sobre el globo.

Un destino llama la atención por encima de los demás: Emiratos Árabes Unidos. Por más sorprendente que pueda parecer, es el país más solicitado para 2021, fruto de la exitosa estrategia de posicionamiento turístico de Dubai y Abu Dhabi. A tenor de las búsquedas, es la prioridad en la India, Pakistán, Corea del Sur y Bélgica, entre otros países. Le siguen de cerca tres países: Estados Unidos (el país con mayor número de turistas al año), Canadá y Qatar. Egipto completa el top cinco.

Las búsquedas particulares de cada país son igualmente interesantes. Los españoles, por ejemplo, parecemos muy interesados en Italia, quizá por cercanía. En Italia, sin embargo, miran hacia las Maldivas, un destino muy socorrido en Europa: lo ansían polacos, rumanos, búlgaros y británicos. Suecia y Noruega desean desplazarse a la otra punta del mundo (Tailandia y Australia respectivamente), mientras que Dinamarca y Finlandia pecan de poco imaginativos (ambos miran hacia Noruega). Bali es otro destino popular, en especial en Croacia, Serbia y Países Bajos. República Checa es la más original del continente: Zanzíbar.

Al otro lado del charco, Japón se impone en Estados Unidos y Canadá. México prefiere Qatar, Brasil se queda con Aruba, Colombia y Ecuador con Perú, y Paraguay con Argentina. Australia, a Fiji; Nueva Zelanda, también a Bali. Y si preguntamos a Japón, el viaje se encamina hacia otro archipiélago del Pacífico: Filipinas. España se cuela en varios países como opción prioritaria. Es el caso de Bolivia, Ucrania o Nigeria. En fin, como quiera que la herramienta es imperfecta, el país del mundo que más dinero genera gracias al turismo, Francia, queda fuera del radar.

El ejercicio es interesante, no obstante, y revela algo que ya sabíamos desde hacía tiempo: el turismo es una industria en eterno crecimiento. Y 2020 sólo parece representar un bache en el camino.

Se puede ver a tamaño completo aquí.