Los disturbios raciales son consecuencia de la "democracia smartphone". La ficción llevaba años avisando

Dos policías de Buffalo, en el estado de Nueva York, fueron suspendidos de empleo y sueldo. Un vídeo grabado por un periodista in situ mostraba cómo un agente lanzaba al suelo de forma completamente gratuita a un señor de 75 años, éste empezaba a sangrar por la cabeza tendido en la acera y ninguno de las decenas de funcionarios del orden allí presentes hizo nada para socorrerlo.

El informe inicial del departamento decía que el anciano "tropezó y se cayó", y ha sido sólo después de que se conociese la filmación (y tal vez de su amplia repercusión en redes sociales) que el alcalde de la ciudad solicitó al cuerpo policial que se cambiase el informe y se le retirase el permiso a los dos verdaderos responsables del incidente, pero la presión ha sido tal que ahora irán a juicio por agresión.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

Ashley Rowe, periodista de 7ABC, se preguntó entonces lo que todos al conocer el nuevo cambio en los acontecimientos: "¿Cuál habría sido el resultado de este incidente si no hubiese habido alguien grabando con su móvil?". Por el momento 639.000 almas han considerado que su pregunta merecía ser compartida en Twitter.

In two hours, Buffalo Police have gone from “tripped and fell” to two officers suspended without pay. What would have been the result if there wasn’t cell phone video?