El Dieselgate ya ha servido para algo bueno: en Alemania va a financiar el transporte público gratuito

Primero, un sociedad cada vez más dispuesta a actuar de forma ecológica; segundo, la perspectiva de una sanción económica de miles de millones de euros por incumplir los límites de contaminación establecidos por la Unión Europea; tercero y último, la vergüenza nacional ostentada desde hace un par de años de saber que al menos una gran compañía del automóvil (la todopoderosa industria del país) ha estado vendiendo coches con niveles de emisiones falseados.

Sí, el Gobierno alemán ha decidido dar un contundente paso adelante en su misión por limitar la contaminación. Como han explicado varios ministros del país en una carta firmada y enviada a la Comisión Europea, su propuesta, que será puesta en marcha de forma experimental y antes de que finalice este 2018, se llevará a cabo en cinco ciudades altamente industrializadas y afectadas por una grave toxicidad ambiental: Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim y Herrenberg. Moverse ahora por la ciudad no tendría coste para los residentes.

Despite improvements in Europe's #AirQuality, pollution remains a serious concern. We have put measures in place to help cut air pollution and want to cooperate with Member States to help them comply with emission limits → https://t.co/NgvjYmKuvk pic.twitter.com/uBQw9Y837F