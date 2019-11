El emporio de All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey: 60 millones de dólares y hasta un Funko

En 1994, Mariah Carey compuso en tan solo 15 minutos y con un teclado Casio el que hoy ya es el villancico más rentable de la historia. 'All I want For Christmas Is You' no solo bate récords en streaming cada año que pasa, sino también ha construido un pequeño imperio en torno a la melodía. Así es que, desde 2018, también saca rédito vendiendo un libro-karaoke y un Funko de ella misma vestida de Mamá Noel.

60 millones de dólares. Esta es la cantidad aproximada de beneficios por derechos de autor que, según este reportaje de Economist, lleva acumulados Mariah Carey gracias a 'All I Want For Christmas is You', hasta la fecha en Estados Unidos. A su vez y según confirma The Independent, en Reino Unido, cada año se embolsa 500.000 libras bajo el mismo concepto. De hecho, para tener la foto global de las ganancias mundiales que reporta la canción habría que sumar los royalties que embolsa en cada país donde se utiliza la canción.

En la misma línea y para no perder ritmo, hace tan solo tres días, la marca de patatas fritas Walkers daba por inaugurado el periodo pre-navideño con un anuncio protagonizado por Carey y su famoso villancico.

Streaming. Las navidades de 2018 supusieron un nuevo récord de escuchas para el villancico de Carey al acumular 229 millones de reproducciones en plataformas digitales de vídeo y audio. Para hacernos una idea, desde el uno de octubre las reproducciones ya han aumentado un 99% respecto al resto del año, en Spotify. Sin embargo y en comparación con las reproducciones de 2018, se espera que las cifras se disparen aún más: entre octubre y diciembre del año pasado las escuchas del villancico se dispararon un 2,077%.

De canción a producto cultural. Los números que llegan de la explotación de la canción han fomentado que 'All I Want For Christmas' sea mucho más que una canción que reproducir en bucle. En los últimos años se han creado dos productos más a través de los que diversificar los réditos de este imperio musical: un funko y un libro. Al igual que sucede con múltiples iconos pop, Mariah Carey tiene su figura en tamaño mini vestida de Mamá Noel y se vende por tan solo cinco dólares, un precio inferior a la mayoría de las figuras.

Por otro lado, la cantante también ha querido explotar el éxito de la canción creando un karaoke ilustrado y pensado específicamente para el público infantil. De esta forma, la experiencia de su villancico se completa ofreciendo la posibilidad de ser leído y cantado como una canción popular más.

Récords. Según informa Tech Times, el villancico de Carey está situado a las puertas de las diez canciones más vendidas de la historia. Para hacernos una idea, la más vendida es 'White Christmas' de Bill Crosby seguida de 'Candle in the wind' de Elton John. Pero la cosa no se queda ahí. El álbum que contiene 'All I Want For Christmas is You', 'Merry Xmas' es a su vez también el recopilatorio navideño más vendido de la historia. Por si todavía no fuese suficiente, el pasado 2 de enero, la canción se colocó en el número tres de la lista Hot Billboard, convirtiéndose así en la primera canción navideña en ocupar ese puesto, tras 60 años de vacío.

25 años. La canción creada en exclusiva por Mariah Carey y Walter Afanasieff e inspirada en el villancico de los 60, 'Baby Please Come Home, cumple este 2019 su primer cuarto de siglo. Sin embargo, el hecho de que el disco navideño de Carey incluya una versión de la canción de Darlene Love ha confundido a parte del público haciéndole pensar que también es suya. Y es que, a lo largo de estas más de dos décadas, Mariah Carey ha pasado de ser una diva de los 90 más al rostro de la Navidad junto al Papa Noel rojo de Coca Cola, llegando incluso a ser el meme que da el paso de Halloween al periodo pre-navideño.

