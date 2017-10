En una escena digna del Apocalipsis, decenas de pulpos están saliendo a tierra arrastrándose por las costas

Desde el pasado viernes 27 de octubre, varias playas de Gales vieron como varios pulpos salían del mar y se paseaban por las cosas ante la mirada atónita de los habitantes de la zona. Esta escena característica del fin de los tiempos por supuesto no era normal y hasta el momentos no tiene una explicación.

Algunos expertos creen que este comportamiento inusual se debe a las fuertes tormentas que han azotado la región, pero vamos, nadie ha podido demostrarlo y los especialistas siguen investigando qué está ocurriendo, ya que la escena se repitió el sábado y el domingo.

Este comportamiento se ha llevado a cabo durante tres noches consecutivas donde se estima que al menos 25 pulpos han salido del mar. Lo extraño de esto es que se trata de una especie de pulpo "rizado", el cual llega a crecer hasta los 50 centímetros de largo, que está acostumbrado a vivir en aguas profundas, a más de 100 metros bajo el agua.

James Wright, curador del National Marine Aquarium, mencionó que este comportamiento "no es común y sin duda hay algo mal con ellos". Se cree que los remanentes de las tormentas Ofelia y Brian dejaron algún tipo de daño en la zona que ha provocado la desorientación de los pulpos, e incluso puede que se haya presentado un cambio en la presión atmosférica que les podría estar causando algún tipo de sensibilidad.

Por otro lado, Brett Stone, quien se encarga de dar tours con delfines en Cardigan Bay, menciona que nunca había visto algo así. Stone cree que tal vez están confundidos por las luces brillantes que provienen del puerto de New Quay, pero aún así se le hace muy raro este comportamiento, ya que los pulpos suelen ser muy astutos y evitan por completo el estar expuestos en la superficie.

Here’s our video of the octopus beach invasion we had in New Quay, Wales over the weekend #visitwales #octopus pic.twitter.com/cg6iuLwGwW