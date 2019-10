España es el país del mundo al que más se menciona en himnos de otros países: estos son los 13

¿Qué un país sino unas fronteras con las que significarse internamente frente a otros? Este mapa elaborado por los chicos de Map Porn (vista ampliada aquí) muestra cómo muchos países hablan de sí mismos en sus propios himnos frente a los demás, reflejando a golpe de vista una noción básica en la construcción de los Estados modernos: muchos de ellos lo son por oposición.

En resumen: ¿cuántas menciones se lleva cada país en himnos ajenos? Portugal: 1. Turquía: 2. Italia: 2. Reino Unido: 3. Francia: 8. España: 13. La ristra de naciones que se ha acordado de nosotros es Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Perú, Chile y Sáhara Occidental.

Ganamos por goleada. El soneto patriótico es así un reflejo de la lucha anticolonialista, aunque parece que los portugueses y los británicos (especialmente flagrante en este caso) han sabido sortear el odio de sus subordinados.

Como señalan algunos usuarios de Reddit, no en todos los casos las citas a otros países indicadas en el mapa son literales en las letras. A veces las referencias se incluyen en partes del texto que, por lo general, no se cantan, o son alusiones que se sacan por el contexto.

Por ejemplo, el himno del Sáhara dice “corte la cabeza del invasor. Corte la cabeza del invasor”, que podríamos pensar se puede referir tanto a España o a Marruecos, salvo que tengamos en cuenta que España abandonó el territorio en febrero de 1976, tras lo cual el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y tres años después se constituyó su himno.

