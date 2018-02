Estos son los extractos de Fariña por los que se ha pedido el secuestro judicial del libro

Alfredo Bea Gondar fue acalde del municipio pontevedrés de O Grove en los años 80 mediante una lista de independientes que acopló a Alianza Popular. Fue condenado por la Audiencia Nacional por una operación de descarga de un alijo de cocaína de 2.000 kilos, pero después el Tribunal Supremo lo absolvió por la invalidación de uno de los testimonios, lo que provocó un defecto de forma.

Pasamos a septiembre de 2015 y el periodista gallego Nacho Carretero publica por la editorial Libros del KO una de las obras de no ficción más exitosas, de crítica y público, de los últimos años en España, un minucioso reportaje sobre la historia del narcotráfico en su tierra que, aunque no le es ajeno a la mayoría de españoles, sí manifestaba un vacío informativo, por lo que el público no conocía bien su complejo entramado.

El periodista Nacho Carretero.

Entregando ahora en librerías su décima edición en formato físico y en mitad de su adaptación para una serie de Antena 3, una jueza de Madrid ha ordenado el secuestro de Fariña aceptando la petición de Bea Gondar, que se siente víctima de un delito de injurias y calumnias.

Como no podía ser de otra forma, el efecto Streisand ha estallado en medios y redes sociales, Amazon lo ha colocado (de nuevo) como mejor vendido en nuestro país, y un nombre de entre cientos, que aparece apenas en un par de ocasiones, se ha convertido el protagonista de la jornada y la anécdota que aparecerá años después destacada sobre las demás en la página de Wikipedia del libro.

Esto es todo lo que cuenta Carretero sobre Bea Gondar en Fariña:

Primer extracto, página 234

Según contó años después, “O Piturro” entregó los 300 kilos que se habían salvado a “tres fulanos que no eran gallegos. Metieron la carga en un coche* y se largaron de allí. Dónde iban ya no era asunto suyo; él no coordinaba la operación, era solo el transportista. Los cerebros del alijo eran Manuel Carballo y Pablo Vioque, el abogado afiliado al PP que mutó en narcotraficante. *El coche, tal y como descubriría la investigación años después, estaba a nombre de Alfredo Bea Gondar: alcalde de O Grove, afiliado al PP (otro más) y procesado en 2001 por un alijo de dos toneladas de cocaína.

Segundo extracto, página 242: