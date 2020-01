Etsy se ha llenado de peluches de Baby Yoda creados por fans. Ahora Disney les ha declarado la guerra

Con el objetivo de no arruinar con ningún spoiler el lanzamiento de 'The Mandalorian' más allá de Estados Unidos, Disney ha decidido retrasar la producción y venta de merchandaising original. ¿Resultado? Internet no solo se ha llenado de memes de Baby Yoda, sino también de productos no oficiales creados artesanalmente por creativos de todo el mundo.

Etsy. A raíz de la inexistencia del merchandising original de Disney, los diseñadores de esta plataforma han comenzado a vender el suyo propio. Así, y para alimentar la demanda de los seguidores de la saga Star Wars, la plataforma se ha llenado de peluches, tazas, totte bags y camisetas con la cara de Baby Yoda. El resultado ha sido todo un éxito o, al menos, así lo ratifican los creadores consultados por The Verge que aseguran haber aumentado sus ventas desde que han comenzado a crear productos mandalorianos.

Cierran el grifo. Debido a que los derechos de exhibición, explotación y comercialización pertenecen a Disney, Etsy se reserva el derecho de deshabilitar cualquier listado, tienda o perfil con la finalidad de dar respuesta a reclamos de propiedad intelectual. Sin embargo, a pesar de que buena parte de las tiendas anteriores han sido eliminadas, los diseñadores han vuelto a subir los productos tratando de crear su propia trampa ante esta nueva ley: obviar cualquier referencia a la saga Disney en las descripciones de producto.

Productos originales. El pasado 23 de diciembre Disney anunció que ya se podía reservar el primer producto del merchandising oficial de 'The Mandalorian': un peluche de Baby Yoda elaborado por compañías como Mattel o Hasbro que comenzará a llegar a las casas durante los primeros meses del 2020. De hecho, éste fue precisamente el motivo por el que Disney pidió a Etsy, ahora y no antes, la retirada de los productos no oficiales de la saga.

Cero spoilers. En los últimos años, Disney ha tenido alguna que otra mala experiencia al lanzar demasiado rápido las colecciones de merchandising de algunos de sus títulos. Por ejemplo, los productos de 'Vengadores: End Game' anticiparon un detalle fundamental de la trama de la película al mostrar entre sus juguetes a personajes como Pantera Negra o Spiderman, superhéroes que habían muerto en la anterior entrega, 'Vengadores: Infinity War'.

Si además tenemos en cuenta que 'The Mandalorian' es una ficción solo disponible para los espectadores suscritos a Disney + (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) cobra aún más sentido el secretismo de la compañía de entretenimiento.

Expertos. Disney destaca por ser la compañía de entretenimiento que más rendimiento obtiene de cada uno de sus productos culturales. Tanto es así que, desde los inicios de la compañía, el merchandising es una de las vías de negocio más rentables junto a los parques temáticos. Ahora, con la licencia de Star Wars en su haber, los 20 millones de dólares acumulados gracias al merchandising de los primeros títulos de la saga, pasarán a ser una anécdota en comparación con la fortuna que puede llegar a amasar el gigante americano.

Imagen: Small Serenity Studio/Etsy