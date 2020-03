¿Funciona la fototerapia? Qué dice la ciencia sobre la última tendencia en tratamientos y pseudoterapias

Con frases como "la luz LED es como el sol para las plantas" la fototerapia ha pasado de ser un tratamiento asociado exclusivamente a centros dermatológicos, a un debate en medios de comunicación. Y es que, desde que Neutrogena retirase del mercado su máscara LED por problemas oculares en algunos usuarios, las preguntas en torno a la seguridad, la validez y la credibilidad de estos procedimiento estéticos han ido en aumento.

Tendencia. Aunque la terapia facial lleva varios años presente en clínicas dermatológicas, su boom no se hizo del todo visible hasta la democratización de sus productos. Mientras hace un par de años este tipo de tratamientos solo estaban disponibles en centros dermatológicos y eran promocionados por celebrities, ahora, cualquiera puede prevenir el acné o las arrugas desde casa comprando una máscara LED en Amazon. Incluso, sites como Goop (la web de vida y estilo de Gwyneth Paltrow) recomiendan el uso de la terapia con luces led para tratar cuadros emocionales como la depresión estacional.

Polémica. La más reciente y sonada fue la que involucró a Neutrogena que, tras lanzar su particular mascara LED en 2016, comenzó a recibir denuncias por parte de algunos consumidores que remitían problemas oculares. Tal y como recoge The New York Times, esta situación llevó a la marca californiana a retirar su máscara del mercado asegurando que, a pesar de los casos remitidos, el producto era seguro si se utilizaba bajo las indicaciones adecuadas.

Aunque previamente la máscara fue avalada por celebrities como Lena Dunham o Kourtney Kardashian, desde la polémica anterior los medios de comunicación han comenzado a seguir de cerca esta tendencia para analizar si es correcto realizar este tratamiento en casa y sin supervisión médica y, en último término, si realmente funciona.

¿En qué consiste exactamente? El tratamiento más utilizado es el que se realiza a través de lámparas LED que emiten luz infrarroja y cuyo funcionamiento se basa en la estimulación mitocondrial. De esta forma, la célula produce más energía molecular que, posteriormente, utilizará para regenerarse y reparar daños. En base a este principio, la fototerapia puede ayudar a reducir procesos inflamatorios y agilizar la cicatrización. También es útil a la hora de revertir problemas musculares como tendinitis y para mejorar patologías reumáticas como la psoriasis .

¿Evidencias científicas? La terapia con luz roja funciona y puede cumplir las promesas anteriores solo sí la radiación emitida se encuentra bajo determinadas frecuencias. Es decir, no todas las longitudes de onda que van desde la luz roja a la infarroja son válidas. Por ejemplo, según ilustra este estudio publicado en la revista científica AIMS biophysics, para tratar problemas inflamatorios las frecuencias de luz roja óptimas son aquellas que van desde los 600 a los 700 nanómetros y de los 770 a los 1200 nanómetros, excluyendo longitudes intermedias como las ubicadas en la horquilla de los 700 a los 770.

Del mismo modo, para solucionar problemas inflamatorios como el acne, varias investigaciones avalan, con resultados positivos, el papel bactericida de la luz azul.

No vale todo. Evidencias como las recogidas en el estudio anterior subrayan que no todas las luces rojas del espectro pueden enmarcarse dentro de la denominada fototerapia, lo que significa que una parte de las lámparas vendidas en Aliexpress o Alibaba y cuyos tratamientos se ofrecen en peluquerías a precio de ganga, probablemente sean inocuos. Igualmente, tampoco hay pruebas científicas que avalen su capacidad para mejorar un cuadro depresivo .

Imagen: La Vida Secreta de Vivian/YouTube