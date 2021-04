¿Habías oído hablar de este megablockbuster espacial? Lleva dos años abandonado en Netflix sin hacer ruido

Presupuesto: 50 millones de dólares. Recaudación en cines: casi 700 millones, siendo casi todo debido a las salas chinas, donde fue un bombazo sin igual. Estamos ante la cuarta película más taquillera (sin acotar inflación) china de la historia, que es lo mismo que decir la cuarta más taquillera de habla no inglesa a secas. Una épica ópera espacial ambientada en un ficticio 2.500 donde la humanidad le ha pegado propulsores espaciales a la Tierra y la gente acaba literamente disparando con minigunes a Júpiter.

El caso The Wandering Earth, o La Tierra Errante. Hicimos nuestro análisis en Espinof en 2019, cuando Netflix la estrenó a nivel mundial después de haber pagado por ella alguna astronómica e indeterminada cantidad por sus derechos en exclusiva. Fue la primera superproducción china de ciencia-ficción de esta envergadura adaptando una novela de Liu Cixin, el padre de este género literario en el país. Contaba con un director experimentado y un buen plantel de actores.

A nivel argumental nos suena a refrito de muchas conocidas obras del ámbito, 2001: Odisea en el Espacio y Gravity, entre otras, pero sus méritos visuales y su buena labor a la hora de mantener siempre viva la acción lo convierten en un digno entretenimiento palomitero tan válido como otros muchos de la oferta actual.

Pasó con este mastodonte y pasó también este año con una gema indie: A Sun o El Sol que Abrasa, de Chung Mong-hong, se convirtió en representante a los Óscar a mejor película internacional por Taiwán en febrero. Ya había conquistado a algunos críticos cinematográficos en Toronto meses atrás, pero fue con el anuncio de la Academia que muchos acudieron a buscar cuándo sería el estreno digital de esta potencial obra notable para descubrir que llevaba en Netflix desde enero en el fondo del barril, obviada por los algoritmos de recomendación y, desde luego, sin haber recibido ninguna atención promocional por parte de la plataforma.

Según la prensa, lo más probable es que ni los de Netflix supieran que tenían algo bueno por ahí, porque así funcionan en muchos casos las compras de catálogo para mantener frescos sus archivos audiovisuales, a granel y sin un trabajo de curación posterior.

Agravio comparativo: tal vez el problema no sea tanto la falta de apoyo publicitario de la plataforma a estas películas como el contraste que se produce al ver cómo catapultan a espacios privilegiados Triple Frontera o The Cloverfield Paradox, por poner ejemplo de dos de sus últimas grandes producciones que gustaron sólo lo justo a sus suscriptores. Así, mientras estas dos tienen en Rotten Tomatoes entre 1.000 y 5.000 votos del público, La Tierra Errante, un Titanic de audiencia en China, apenas cuenta con 500 en la plataforma del tomate. Es aquí donde mejor se ve el efecto que puede provocar al alcance de una obra aparecer en la pantalla principal de Netflix con el tráiler automáticamente activado o no.

En cualquier caso, siempre tendremos la opción de ver tanto La Tierra Errante como El Sol que Abrasa ahora que sabemos que existen.