Hacer match jugando al rol: Tinder se pasa a los juegos interactivos para conectar a sus usuarios

Como si de un capítulo de Black Mirror se tratara. O más exactamente, como un híbrido perfecto entre dos de ellos, la aventura interactiva Bandersnatch y el episodio Hand the DJ, por el cual una pareja ponía a prueba su compatibilidad amorosa en una realidad virtual muy vívida. Swipe Night, con el tagline “¿Con quién pasarías tu última noche con vida?”, serán una serie de películas interactivas por episodios y rotativos cada seis horas para elegir, literalmente, tu propia aventura.

¿Prefieres ir por el callejón tú solo o con amigos? ¿Coger antes el botiquín de primeros auxilios o los gusanitos en la tienda? Con estas ficciones postapocalípticas que estrenará en su app el próximo 6 de octubre el gigante del ligoteo propone que sus usuarios encuentren con quién de entre sus matchs tiene más afinidad y tenga una excusa para hablar de algo.

No es su primera prueba. Tinder ya ha tanteado este terreno de experiencias de “swipe” en los últimos años. Ejemplo de ello fue Tinder U, una version de la app exclusiva para estudiantes universitarios; Festival Mode, para conectar según los grupos que te gustan en festivales de música; y Spring Break Mode, para fiesteros en las playas de Cancún.

Con ello intenta resolver una de las grandes carencias de Tinder. Desde hace años la aplicación es el rey indiscutible de los emparejamientos online (opera en 196 países, genera 26 millones de matchs cada día), especialmente en el mundo de la orientación heterosexual, y sin embargo, por el modo en que está configurada su red social, a base de matchs visuales rápidos donde las biografías o cualquier otro tipo de texto queda relegado a un segundo plano, sus responsables se han dado cuenta de que la experiencia es muy ineficiente. No sólo se prima un tipo de ligoteo puramente estético, sino que, una vez sus usuarios han conectado, no tienen nada que contarse.

Ya han conseguido retener a los ligones más carnales, pero si quieren retener a los aspirantes sexuales más literarios o tímidos tendrán que ampliar las funciones del juego. También, cuentan, será un tipo de funcionalidad perfecta para la generación Z, que "ama el contenido", siente una fuerte atracción por narrativas postapocalípticas y se mete ya a Tinder no sólo para ligar, sino para conectar con otras personas.

Más persona, más negocio: en ese sentido propuestas como Swipe Night añaden a Tinder una funcionalidad parecida a la que ya ofrecían antaño otras plataformas románticas de escritorio ya desbancadas como OK Cupid, con tests de personalidad para intuir cómo de afines son los candidatos en temas triviales o importantes más allá de su aspecto físico. En cierto sentido, es como si el mundo del ligue virtual hubiese retrocedido una década. Estos juegos también ayudarán a la empresa de California a recopilar más material de datos sobre el comportamiento de sus usuarios para perfeccionar sus servicios y posiblemente para la venta de estadísticas con fines publicitarios.

Acusaciones de manipulación: hace unos meses la periodista francesa Judith Duportail desveló en su libro, L'amour sous l'algorithme (el amor bajo el algoritmo) algunos datos sobre el funcionamiento de Tinder. No es, lógicamente, un espacio neutral, sino que crea tablas de evaluación internas que asignan a los candidatos distintos puntos de deseabilidad e incluso de tipología de persona para emparejarla con unos u otros usuarios. Todo ello condiciona a que algunas personas vean antes unos perfiles que otros, que se sientan más predispuestas a emparentarse con ciertas personas, etc. No hay puro libre albedrío en tus matches.

La guerra sexual de internet: según un estudio realizado por la Universidad de Stanford, a día de hoy el 40% de las parejas estadounidenses se forman vía online. Es el principal modo de formación de parejas de nuestra era, y ha adelantado al ligue en bares (28%), a través de amigos comunes (20%) o en los entornos de trabajo (10%). De ahí que sea tan decisiva la forma en que están configuradas estas plataformas.