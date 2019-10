El hackeo a Correos es más importante de lo que aparentan sus chistes en Twitter

El perfil @correosatiende_ en Twitter ha sido hackeado al inicio de esta mañana, pero según confirman desde la propia compañía no se ha comprometido ningún dato personal de los usuarios con los que han mantenido el contacto a través de la red social. Esto llega en un contexto donde ayer fue suplantada la identidad del Twitter de la Universidad Pública de Navarra y en el que hace menos de una hora la cuenta del Servicio de Empleo de Andalucía también ha sido usurpada. En estos dos últimos el objetivo parece claro: amenazar de muerte a políticos como Pablo Casado y Enrique Maya.

Correos Atiende. La cuenta de Twitter dedicada al servicio de Atención al Cliente de Correos ha sido hackeada en torno a las 09:30 de la mañana según confirman desde el servicio de comunicación de la compañía. Durante el tiempo que ha durado el robo del perfil, Correos ha estado haciendo chistes sobre el transporte de droga y las comparativas con otras empresas de mensajería. Rápidamente la compañía puso el problema en manos de Twitter España que logró detener la publicación de nuevos tuits.

El phishing paralelo. Justo un día antes de que el perfil de @correosatiende_ fuese hackeado, la compañía de mensajería se vio involucrada en un caso de phising vía sms. Habían suplantado la identidad de Correos y algunos clientes comenzaron a recibir mensajes de texto donde se les pedía que completasen el pago de aduanas si querían recibir un paquete. Desde Correos sostienen que los teléfonos involucrados han sido elegidos de forma aleatoria.

Tal y como cuentan nuestros compañeros de Applesfera, en caso de recibir un comunicado tan creíble como éste, lo mejor es no hacer click en el enlace y mucho menos introducir datos bancarios.

Protección datos. Tal y como nos han comunicado desde la propia compañía "no hay ningún dato comprometido como consecuencia del hackeo de esta mañana". Los equipos de seguridad informática han constatado que no se ha utilizado información presente en los mensajes directos de Twitter. Además, por norma general, no se piden datos personales por medio de esta vía, sino que se trabaja solamente con el código del envío. "Solo, en casos excepcionales, se pide la dirección de entrega, para lo cual se envía un enlace a la política de protección de datos que especifica que NO se guardan los datos", concluyen desde Correos.

El troleo. Como no podía ser de otra forma y teniendo en cuenta que estamos en Twitter, han sido varios los usuarios que han amplificado las publicaciones en torno al tráfico de drogas perpetrado (ficticiamente) por Correos. Del mismo modo, se han hecho capturas de pantalla para que una vez restablecida la normalidad del perfil este contenido quede para la posteridad.

Como suele suceder en estos casos, los propios usuarios sienten la necesidad de contribuir a semejante bola de nieve activando una producción de memes y chistes a la altura.

Otro caso inminente. Si ayer se había hackeado el perfil de la Universidad Pública de Navarra y al inicio de la mañana el de @Correosatiende_, ahora, el Servicio de Empleo de Andalucía es la última víctima. Desde hace una hora escasa, la cuenta está difundiendo mensajes y amenazas contra políticos como Pablo Casado a quien han amenazado de muerte. De hecho, la narrativa y el estilo tipográfico de este último hackeo recuerda y mucho al de la Universidad de Navarra, por no hablar de que el núcleo del mensaje es el mismo. Si ayer el perfil de Twitter de la institución educativa pedía el asesinato de su alcalde, ahora, piden el de Pablo Casado.