La indignación nos hizo olvidar la ley: no está permitido compartir imágenes de menores en redes sociales

El hashtag #ninosenlacalle que circuló ampliamente ayer por Twitter espoleó en buena parte de la ciudadanía una parte muy oscura y pesimista de sí misma. Las redes sociales, su habilidad para ayudar a propagar fragmentos de realidad instrumentalizados para despertar nuestras emociones más viscerales, nos llevó a poner el grito en el cielo por todas esas fotos y vídeos de padres con sus hijos que no hacían más que campar a sus anchas por las calles irradiando covid como si de confeti se tratase. En nuestra mente, después del conspicuo paseo matutino media España ya había sentenciado a la otra a un futuro donde la curva ascenderá con la empinadura del Everest.

Según los datos manejados por el ministerio del Interior, la jornada de ayer se desarrolló sin “incumplimientos graves o generalizados” en el paisaje español. Algunas comunidades autónomas sí han sido más críticas. Otras ya están anunciando que a partir de hoy se hará una vigilancia más activa, multas y cierres de espacios públicos incluidas. Para mitigar el indignómetro que despertaron las decenas de imágenes que se compartieron con profusión algunos fotógrafos han mostrado lo mucho que puede hacer el encuadre y la óptica a la hora de manipular la ocupación de un espacio.

A #Copenhagen moment ...



One moment, two photographers - one using a camera with a zoom lens, the other a wide angle. Bottom line: #KeepYourDistance! 💚#SocialDistancing | #Perspective pic.twitter.com/yxZRYpcJau