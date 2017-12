Los evangelistas estadounidenses que desean fervorosamente la llegada del Juicio Final y la decisión de Trump con Jerusalén

Ayer el Presidente Trump dinamitó de lleno 50 años de relaciones palestino-israelíes. Desde ahora Estados Unidos reconoce Jerusalén como capital de Israel, dejando a un lado Tel Aviv, abriéndole definitivamente la puerta a los israelíes para lograr uno de sus objetivos políticos más ansiados y comprometiendo el futuro y la seguridad ciudadana del 90% de los jordanos, la que se identifica como palestina.

Aunque el control de esta ciudad de facto dividida llevaba décadas bajo el mandato israelí nadie se había atrevido a reconocer a Israel como soberana del importantísimo enclave. Todos, incluido el Papa Francisco, han tildado la propuesta de peligrosa. Medios de todo signo consideran la decisión como el enésimo golpe de timón irracional y egotista por parte del polémico líder... Incluso el equipo de negociaciones de paz encabezado por Jared Kushner ha visto cómo se iba al traste todo su trabajo.

El Oeste sonríe, pero el Este ha declarado la huelga general. La violencia empieza a aflorar. Lo que vendrá en los próximos meses es una virulenta disputa hegemónica por la tutela del Omphalos, el ombligo del mundo y el centro sagrado más valioso para las tres religiones monoteístas más importantes del planeta. Aunque aún no sabemos si la batalla se resolverá entre políticos en los despachos o entre militares y civiles en las calles.

Pero lo que muchos no han comprendido es que este gesto de Trump no es una simple bravuconada de cara al exterior, sino que también puede ser una calculada jugada para contentar a una parte de su electorado doméstico. Ese electorado evangelista fanático que está, literalmente, esperando el apocalipsis y la Segunda Venida de Cristo.

Estados Unidos está constituido aproximadamente por un 25% de votantes evangelistas, bajo alguna de sus ramas. De ellos la parte electoral más fervorosa siempre miró con mejores ojos a Ted Cruz, hasta que Trump les prometió mover la embajada estadounidense de Israel a Jerusalén, acercándose así a su objetivo religioso. En los comicios el 80% de los votantes evangelistas blancos optó por el candidato republicano, mientras que Hillary sólo se ganó el apoyo del 15% de ellos.

Los evangelistas fundamentalistas llevan décadas pidiendo la reconquista del Monte del Templo, el tercer territorio más santo en el islam, el lugar más sagrado según la tradición rabínica y el centro en el que, según el Libro de las Revelaciones tendrá lugar la resurrección de los muertos y el Día del Juicio Final.

En cuanto los judíos reconstruyan el templo caído, eso sí. El segundo templo se destruyó en el año 70 d.C; desde entonces el pueblo de Jehová no puede practicar la mayoría de mitzvots (mandamientos) de su religión. Su fe ahora mismo está mutilada por múltiples motivos, fundamentalmente por carecer de tierra santa. Cuando erijan el Tercer Templo les será permitido hacer sacrificios animales, tal y como les ordena el Antiguo Testamento.

Sin embargo, tanto el Libro de Daniel como el propio Jesús en sus predicamentos recogidos en el Nuevo Testamento dicen que la constricción del Tercer Templo será el responsable del comienzo del fin de los tiempos, cuando un anti-mesías (según muchos el mismísimo Anticristo) lo profane justo antes de la nueva llegada de Nuestro Señor y Salvador. De la impureza espiritual del Templo judío nacerá veremos el más oscuro de los tiempos.

Este apocalipsis en la Tierra, tal y como se apunta en Mateo, San Juan y la Segunda epístola a los Tesalonicenses, provocaría una batalla colosal en la que se derrotaría a todos los enemigos del Dios cristiano. El fin de ISIS, de los musulmanes y de cualquier humano no creyente del cristianismo. Y después del caos, la paz: un Gobierno de los Hombres por parte del Mesías que duraría 1.000 años. Como el Tercer Reich.

Pero, ¿por qué quieren los cristianos darle el control de la zona a los judíos si estos no creen en Jesús? Primero, porque los buenos seguidores de Cristo tienen una obligación religiosa de apoyar al pueblo judío, tal y como pedía Yoshua. Y segundo, porque están convencidos de que los judíos les ayudarán a reconstruir su ansiado templo, paso necesario para que la profecía se consagre.

Según sus previsiones, los seguidores de Abraham se convertirán antes o después al cristianismo. Eso sí: los que no lo hagan serán condenados para siempre.

Estas son ideas que, como ha explicado el profesor estadounidense Matthew Gabriele, lleva tiempo difundiéndose entre ciertos círculos evangelizadores que predican la nueva “buena nueva”. No sólo lo indicaban las Sagradas Escrituras de los profetas, para ellos hay signos por todas partes. 40 señales, concretamente.

