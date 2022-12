Los mejores países del mundo para jubilarse en 2022, en un detallado gráfico

La jubilación es para muchos la meta en la vida, triste decirlo, pero es así en muchos casos. Especialmente si se ha estado acostumbrado a trabajar en una ocupación que le disgusta a uno durante al menos ocho horas de su vida. Es entonces cuando llega un periodo de liberación, donde ya no tienes que presentarte nunca más en la oficina a las ocho de la mañana, cuando tu tiempo lo controlas enteramente tú, cuando de verdad puedes hacer lo que te gusta mientras (con suerte) estás cobrando una pensión. Ese momento que tanto ansiabas ha llegado, tarde, pero ha llegado.

Para muchos, jubilarse significa explorar el mundo o bien mudarse a un lugar lejos del hogar. Y claro, cando las personas consideran qué hace que un lugar sea un lugar ideal para jubilarse, normalmente les viene a la cabeza paisajes de arena blanca, climas cálidos y días soleados. Sin embargo, andamos bastante desencaminados.

Es lo que dice el Global Retirement Index (GRI), que examina la jubilación desde una perspectiva diferente, más cuantitativa, y analiza anualmente 44 países diferentes y los clasifica según su seguridad de jubilación. Es decir, estudia cuáles son los mejores países del mundo para jubilarse según una gran cantidad de métricas.

El índice considera 18 factores, que se agrupan en cuatro categorías generales: Salud (Gasto en salud per cápita, esperanza de vida y gasto en salud no asegurado), Calidad de vida (niveles de felicidad, agua y saneamiento, calidad del aire, otros factores ambientales y biodiversidad/hábitat), Bienestar Material (Ingreso per cápita, igualdad de ingresos y niveles de empleo), Finanzas en la jubilación (deuda pública, dependencia de la vejez, tasas de interés, inflación, gobernabilidad, presión fiscal y morosidad bancaria).

Utilizando estas 18 métricas, se determina una puntuación de 0,01 a 1 para cada país, que luego se convierte en un porcentaje. Este gráfico realizado por Visual Capitalist ilustra, con datos del Global Retirement Index qué países están mejor equipados para apoyar a sus ciudadanos mayores y, por tanto, cuáles son los mejores para jubilarse este 2022.

Puedes consultar el gráfico en su máxima resolución aquí.

En primer lugar, y sorprendentemente (ni rastro de sol y playa), se encuentra Noruega, con una puntuación general del 81%. Es el país más favorable a la jubilación de la lista. Y razones no faltan: para empezar, tiene la puntuación más alta en la categoría Salud, en gran parte debido a su alta esperanza de vida media, que es de 83 años, o 9 años más que el promedio mundial. Noruega también tiene la puntuación más alta de todos los países en Gobernanza, una categoría que se mide evaluando los niveles de corrupción, la estabilidad política y la eficacia del gobierno del país.

El segundo en la lista es otro país europeo, Suiza, con una puntuación del 80%. Es el país mejor calificado en factores ambientales y también tiene la puntuación más alta en la categoría Finanzas en la jubilación.

Los países europeos dominan los 10 primeros en el ranking: Noruega, Suiza, Islandia, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca y República Checa, ordenados de primero a décimo.

Pero, ¿cómo se comparan los diferentes continentes? América del Norte (solo incluye dos países en el ranking) Canadá (15 puesto) y EEUU (18 puesto), tiene la puntuación más alta: 69%. Le sigue Europa Occidental, con 66%. En tercer lugar se encuentra Europa del este y Asia central (49%. Y a la cola están Latinoamerica (37%) y el sur de Asia (32%).

A medida que las tasas de fertilidad disminuyen y las personas viven más, las Naciones Unidas predicen que la población mundial de 65 años o más aumentará del 9,7% este año al 16,4% en 2050. Las edades de jubilación entre los países encuestados oscilan entre los 55 y los 68 años, y algunos expertos argumentan que este requisito de edad se elevará cada vez más.

Es por eso que muchos países están optando por cambiar sus políticas de pensiones en un esfuerzo por alentar a las personas a permanecer más tiempo en la fuerza laboral. Este tema se ha debatido ampliamente en España recientemente, donde el ministro de Seguridad Social afirmaba que hay que hacer un "cambio cultural". Uno como el que está aconteciendo en Europa, donde los trabajadores cada vez trabajan más años y retrasan la edad de jubilación, incluso hasta los 75 años.