Vivimos en un mundo más gris, literalmente: los estudios confirman que hemos ido perdiendo el color

Imagina un mundo sin color. Un mundo en el que todo o casi todo sea monocromo. ¿Sería como una pesadilla, no? La sensación sería similar a estar viviendo dentro de una película en blanco y negro. Todo gris, triste y sombrío. Pero, sobre todo, aburrido. Principalmente porque los colores hacen que las cosas sean mucho más diversas e interesantes. En la moda, por ejemplo, sin color todo serían patrones y diseños similares.

Pues lo cierto es que esto es justo lo que está sucediendo. Con los años, los objetos que fabricamos, sean móviles, camisetas o alfombras, son mucho menos coloridos que antes. Estamos creando un mundo mucho más gris. Y hay pruebas de ello.

¿Se ha vuelto nuestro mundo más soso? Sí.

Al menos a nivel visual. Es lo que se desprende de un experimento que ha realizado el Museo de Ciencias británico y publicado por Cath Sleeman en Medium. Este museo alberga cientos de artículos tecnológicos y domésticos que se remontan a siglos atrás, desde máquinas de telégrafo hasta iPhones. Lo que han hecho es tomar una foto de los más de 7.000 objetos y analizar cómo cambiaron sus colores con el tiempo.

Los resultados son sorprendentes. El gráfico a continuación ilustra cómo en los objetos más antiguos hay un derroche de color, con gran cantidad de tonos tierra que representan toda la madera, el cuero y el metal que solían usarse para fabricar cosas en el pasado. Y, a medida que pasan las décadas, las cosas se vuelven cada vez más grises, con una creciente franja azul de marca corporativa. En conclusión, el mundo se está volviendo literalmente menos colorido y más estándar.

Evolución de los colores de los objetos analizados desde 1800 hasta 2020.

La tendencia más notable es el aumento del gris con el tiempo, que a su vez se corresponde con una disminución en marrón y amarillo. Es probable que estas tendencias reflejen cambios en los materiales, como el alejamiento de la madera y el plástico. También en el gráfico se aprecia un uso de colores muy saturados que comienza en la década de 1960. Lo podemos ver en la evolución del teléfono. Los de los años 60, 70 y 80 cubrían una gama más amplia de colores. La mayoría de smartphones de hoy en día siguen el mismo esquema: negro o plateado.

Eso sí, hay que recordar que las fotografías examinadas son solo una muestra de los objetos dentro de la colección del museo. Además, estas tendencias seguirán cambiando a medida que se adquieran nuevos objetos.

En todos los aspectos de la vida

Más alucinante es lo que ilustra el tuitero The Cultural Tutor en este hilo. En él comparte varios campos donde el color también ha ido apagándose con los años. Uno de ellos es el de la automoción: los colores en escala de grises ahora representan las tres cuartas partes de los automóviles producidos en todo el mundo, en comparación con menos del 50% en el pasado. ¿Cuántas furgonetas de color amarillo se ven hoy en día?

Tal y como ilustra The Cultural Tutor, basta con mirar un aparcamiento de la década de 1980 para entender el fenómeno.

Just look at a parking lot from the 1980s compared to one today.

También el cambio se ha producido en todo tipo de industrias, desde el diseño de interiores, donde se han perdido los colores chillones de épocas pasadas, hasta la moda, donde la ropa que compramos también se ha ido apagando con los años. La gente ha decidido enfundarse en colores neutros y dejar los estampados vibrantes de otros tiempos. Incluso en la arquitectura de los establecimientos de McDonald's se aprecia la tendencia.

Just compare a typical 1970s home to a modern designer home.



Just compare a typical 1970s home to a modern designer home.

While it is completely understandable if you don't miss the garish colours of bygone eras, it is interesting to note the change.

Neutral colours are by far the most popular when it comes to clothing:

Even McDonald's is less vibrant than it used to be!

