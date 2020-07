¿Un niño cruza un andén y entra a un mundo mágico? La novela sospechosamente similar y anterior a Harry Potter

The Secret of Platform 13, en español traducible como El secreto del andén 13, es una novela infantil escrita en 1994 por Eva Ibbotson e ilustrada por Sue Porter. Es decir, apareció en el mercado editorial tres años antes que el superventas de J. K. Rowling.

Pasear la vista por las reseñas de Goodreads nos arroja una multitud de resonancias con la popular franquicia que ya generado ya 25.000 millones de dólares en todo el mundo: después de presentársenos a multitud de personajes fantásticos, la trama acaba derivando en que la pandilla protagonista conoce a dos niños: Raymond, un niño gordo, mimado, que vive rodeado de caprichos electrónicos como televisiones y consolas de videojuegos. A su lado está Ben, a quien, a pesar de tener su misma edad, trata como si fuese su criado.

En esta saga el camino de paso del mundo normal al mágico se hace a través de la conocida estación de tren de King’s Cross, en Londres. Hay un andén, el 13, al que siempre le suceden una serie de infortunios que aleja a los mortales rasos. Una vez cruzas su umbral, pasarás a un mundo lleno de criaturas míticas como magos y brujas, gigantes, sirenas o ninfas de agua.

En efecto, estos puntos de su argumento son casi calcados a la relación que tiene Harry Potter con su hermanastro Dudley y el paso a la estación mágica a través del andén 9 y ¾, también en King’s Cross, por el que se va a Hogwarts.

Cuando estas similitudes se descubrieron por primera vez, la periodista Amanda Craig afirmó que la escritora "Ibbotson parece tener al menos un caso sólido para hacer una reclamación de compensación económica por plagio a J.K. Rowling”. La propia Ibbotson sin embargo no se preocupó por el asunto. Frente a lo que podría esperarse de cualquiera, ella afirmó que le “gustaría estrecharle la mano [a Rowling]. Creo que todos los escritores nos hacemos prestamos unos a otros”.

Se trata de la última denuncia por plagio resucitada por la comunidad de Reddit, pero no es ni mucho menos la única que se le ha hecho a la superventas británica.

De entre todas las acusaciones, la más conocida es la de Los libros de la magia, una breve colección de cómics anterior a Harry Potter guionizada por Neil Gaiman que está protagonizada por un chico moreno, con gafas, con una cicatriz, con superpoderes, con amigos paranormales y que usa lechuzas mensajeras, cúmulo de coincidencias sobre el que Gaiman, también inglés, respondió: "cualquier similitud entre Harry Potter y Tim Hunter es muy superficial y refleja el hecho de que ambos siguen el mismo arquetipo".

Pero la cosa no termina ahí. Muchos han visto en la academia de hecihería de Miss Cackle de la saga infantil The Worst Witch un modelo casi idéntico al colegio Hogwarts, y algunos de sus personajes también encuentran paralelismos con los amigos de Harry. En Wizard's Hall, de 1991, el niño Henry, junto con su mejor amigo pelirrojo, descubre que tiene superpoderes. Su autora, Jane Yolen, ha declarado alguna vez que no le importaría recibir un generoso cheque de la afamada escritora en honor a sus servicios. Son un par de ejemplos de una lista kilométrica.

Para cerrar el círculo, el mundo de Rowling ha servido de inspiración creativa y no tan creativa para todo otro universo de libros, siendo posiblemente el más poderoso de todos ellos el inenarrable Harry Potter chino.