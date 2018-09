No digas "te mato" ni en broma, o podrías ser la próxima víctima de la censura en Twitter

“Yo sobreviví a la Gran Purga ‘Te Mato’ de Twitter de 2018”. Es el comentario del tuitero Margaret Castor que mejor nos sirve para iniciarnos en este asunto. Al menos una decena de usuarios de Twitter España han afirmado estar siendo denunciados y baneados de la red social sólo por escribir una de esas expresiones castellanas más típicas de nuestro lenguaje coloquial.

El procedimiento es el siguiente: un usuario revisa tuits antiguos de alguna cuenta a la que quiera perjudicar. Si el tuitero perseguido ha puesto anteriormente “te mato” u “os mato”, se le denuncia por escribir “amenazas violentas”. A continuación, el programa de Twitter encargado de lidiar con las denuncias suspende para siempre o preventivamente la cuenta. En el segundo caso, y cuando el usuario intenta acceder de nuevo, se le advierte de que deberá borrar los comentarios denunciados por infringir las normas de la comunidad. “No puedes hacer amenazas violentas concretas ni expresar el deseo de que una persona o un grupo de personas sufran daños físicos, enfermedades o muerte”.

Como explican los afectados, y como es comprensible, estas amenazas no son tal, sino conversaciones corrientes entre amigos. Algunos mensajes tienen cuatro o cinco años de antigüedad, y, según algunos tuiteros, se les ha suspendido la cuenta incluso por haber amenazado a cuentas que ya no existen.

Hemos intentado ponernos en contacto con el servicio de comunicación de Twitter sin éxito. Todo apunta a que se trata de un error en la programación del sistema de análisis de quejas de la web, de forma que se toma como expresión literal lo que en la inmensa mayoría de los casos de esta red social son expresiones hechas e inofensivas. Al algoritmo le cuesta entender el sarcasmo o la ironía, y Twitter, en vez de hacer que revise estas denuncias un humano manualmente, deja que el sistema automatizado gestione tanto las denuncias como las posteriores apelaciones de los afectados. O borran sus comentarios o perderán todos sus mensajes y amigos durante los años que haya participado en la red.

