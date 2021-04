¿Preocupado por el pasaporte covid? Lo siguiente es imponerlo en grandes eventos. Reino Unido está en ello

En las próximas semanas, en cuanto se vayan retirando las actuales restricciones a la movilidad interna para luchar contra la tercera ola (el 17 de mayo se espera que se reabran interiores de bares, por ejemplo), Reino Unido va a llevar a cabo un proyecto piloto que podría cambiar la forma en la que los ingleses hacen vida diaria pandémica en 2021: una final de fútbol, un campeonato de billar, una discoteca, unas conferencias empresariales, un espectáculo en un club cómico y unos cines se usarán como campo de pruebas para ver qué tal funcionaría aplicar el requerimiento del pasaporte covid, permitiendo asistir a los que ya se han vacunado de forma efectiva o a los que cumplan una serie de requisitos.

El pasaporte físico y digital ya está en marcha, elaborado en colaboración con su sistema de salud, el NHS. En ellos se expondrá si el sujeto sea vacunado, si ha dado negativo en algún test PCR reciente, si cuenta con inmunidad natural por haber pasado la infección en los últimos seis meses y, para no dejar a nadie atrás, si la persona no se puede vacunar por motivos médicos.

Estado policial: la propuesta fue mal recibida tanto por una parte importante de la opinión pública como por parlamentarios de todo el arco ideológico, que al poco tiempo de conocerse el proyecto firmaron una carta conjunta tildándolo de “divisivo y discriminatorio”, un "puesto de control en Gran Bretaña" que amenaza las libertades civiles. Es muy posible que, de querer implantarlo, Johnson necesite aprobar una ley ex profeso, y requeriría del sí de sus rivales, de ahí que el partido laborista aún no haya definido oficialmente su postura. La prensa sensacionalista se centró en la idea de que el Gobierno te podría impedir entrar a un pub a tomarte algo cualquier miércoles si no estabas vacunado, de ahí que los de Johnson matizaran sus objetivos de vigilancia a “eventos masivos”, lo que nos lleva a la siguiente polémica.

Bares y comercios sí, festivales no. Según el actual plan, se perseguirían los eventos deportivos, los festivales y los conciertos pero no bares o restaurantes (no, ni siquiera en interiores), tiendas no esenciales, transporte público y hoteles. Todo ello tampoco ha sentado bien a millones de potenciales consumidores afectados, creadores y empresarios de aquellos eventos que no son necesariamente más peligrosos (cines, por ejemplo) que otros que quedan exentos.

¿Y si lo cambiamos por una PCR negativa? La BBC informó que según fuentes del Gobierno están dispuestos a desechar lo del pasaporte cotidiano por la opción de obligar a los ciudadanos a mostrar un resultado negativo de un test de flujo lateral (aunque a posteriori deberán pasar también por un PCR) en aquellos establecimientos que así quieran acogerse. Los tories dicen que ofrecerán dos tests semanales gratuitos por ciudadano. Crítica: se sospecha que, una vez esté instalado el pasaporte covid, muchos comercios como teatros, cines, gimnasios, discotecas o los mismos bares apliquen por cuenta propia las medidas y acaben exigiendo una certificación a sus clientes. También se temen los efectos discriminatorios de estos documentos para acceder a puestos de trabajo.

El certificado verde europeo: mucho se ha hablado sobre los efectos discriminatorios de estos certificados cuando se planteaba su posibilidad para los viajes internacionales. Dos semanas atrás la Comisión Europea confirmaba que se lanzará el Certificado Digital Verde donde los europeos demostraremos nuestro estatus sanitario y con los que técnicamente se esfumaba el factor discriminatorio porque se aceptarán no sólo a aquellos que están vacunados, sino también a los que aporten pruebas tipo PCR. Lo de Reino Unido es, pues, un pasito más de lo que ya se está planteando en nuestro entorno.