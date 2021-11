¿Qué valora más de la vida cada país? La mayoría, la familia. En España, la salud y lo material

¿Qué da sentido a la vida para la gente? ¿Qué es lo que más llena a uno al final del día? Son las grandes preguntas de cualquier civilización: desentrañar qué es lo fundamental para el ser humano y conocer cuánto es exclusivo de una sociedad determinada. La familia es preeminente para la mayoría de los ciudadanos, pero el trabajo, el bienestar material y la salud también juegan un papel clave. Para comprender esta gran diversidad de prioridades, el Pew Research Center planteó una pregunta abierta sobre el significado de la vida a casi 19.000 adultos en 17 economías avanzadas.

Y las diferencias entre unos y otros son abismales.

La familia, lo primero. Al analizar las respuestas de los encuestados, se puede sacar una cosa en claro: la familia es lo más importante. Predomina en 14 de los 17 países participantes como fuente de significado en sus vidas más que cualquier otro factor. Destacando sus relaciones con padres, hermanos, hijos y nietos, las personas mencionan con frecuencia el tiempo de calidad que pasan con sus parientes, el orgullo que sienten por los logros de sus familiares e incluso el deseo de vivir una vida que deje un mundo mejor para sus hijos. En Australia, Nueva Zelanda, Grecia y Estados Unidos, alrededor de la mitad o más dicen que su familia es algo que hace que sus vidas sean satisfactorias.

Una media de casi cuatro de cada diez adultos (38%) mencionan encontrar lo más vital en su familia. Sin embargo, hay excepciones. Las más notables son Corea del Sur, España y Taiwán. Las personas más pudientes también son algo más propensas a mencionar a la familia, al igual que las mujeres con respecto a los hombres.

Lista de prioridades importantes en la vida, según diferentes países.

El trabajo duro, imprescindible. El público también está unido en gran medida por el énfasis que se pone en las carreras y ocupaciones. Los trabajos son una de las tres principales fuentes de sentido para vivir para las personas en la mayoría de los lugares encuestados. Aún así, puede variar ampliamente, desde un máximo del 43% en Italia hasta un mínimo del 6% en Corea del Sur. Y aunque en Italia tantos citan su ocupación como citan a su familia, en lugares como Estados Unidos, solo alrededor de un tercio citan sus carreras. En España, con una tasa de desempleo brutal, el trabajo ocupa el tercer puesto en la lista de prioridades.

El lujo y lo material. Muchos también destacan la importancia de satisfacer las necesidades financieras básicas de cada uno (o incluso tener algún tipo de lujo), para poder llevar una vida plena. En nueve de los 17 países encuestados, el bienestar material es uno de los tres factores principales que la gente cita y, en la mayoría de los lugares, alrededor de uno de cada cinco o más lo menciona. En Corea del Sur, incluso emerge como la principal fuente que da sentido de la vida, al igual que en muchos otros países asiáticos.

Aún así, los elementos de estilo de vida que citan las personas abarcan desde "comida en la mesa" y "un techo sobre la cabeza" hasta "un ingreso decente para mantener a la familia". O, simplemente "no tener deudas" o "poseer suficiente" como para tener un coche o poder viajar.

Es significativo, por la distancia con otro países, la importancia que los españoles dan a la calidad de vida/estabilidad/bienestar material (2/2). pic.twitter.com/yneQuActss — felipe romero (@flpromero) November 21, 2021

La salud, lo mejor para España. ¿De qué sirve todo lo demás si no tenemos salud, verdad? Esto es lo que opina el gran porcentaje de españoles, que coloca la salud como lo primordial para tener una vida significativa. Una prioridad que emerge también como una de las tres principales para las personas en alrededor de un tercio de los lugares encuestados. Aún así, el énfasis en la salud puede variar ampliamente, desde el 48% que mencionamos en España a solo el 6% que dice lo mismo en Taiwán.

La mayoría señala la salud como un requisito previo para otras fuentes de significado, haciendo hincapié en "estar sano" o "seguir respirando" como parte de una lista de cosas que valoran. El ejercicio y un estilo de vida saludable también se barajan como grandes satisfacciones. En particular, para la mayoría, este énfasis en la salud no está directamente relacionado con la pandemia del Covid. Aunque existe una sensación generalizada en la mayoría del público encuestados de que la pandemia global ha cambiado la vida de las personas y sus prioridades.

La fe ya es lo de menos. El tema de la fe, la religión y la espiritualidad también es uno en el que algunas sociedades difieren notablemente. Fuera de los EEUU, la religión nunca es una de las 10 principales fuentes de significado citadas, y no más del 5% de cualquier público la menciona. En Estados Unidos, sin embargo, el 15% menciona la religión o Dios como fuente de significado de la vida, lo que lo convierte en el quinto tema más mencionado. Para algunos, el énfasis en la religión se trata de su relación personal con Jesús. Otros señalan los beneficios que se obtienen al ser parte de una religión organizada, como la camaradería en un momento difícil. España ocupa el décimo puesto.

Naturaleza y pasatiempos. El Reino Unido, Australia, Francia, Nueva Zelanda y Suecia, sin embargo, se le da más importancia a la naturaleza en comparación con muchos otros países. En cada uno de ellos, la naturaleza es una de las ocho principales fuentes de significado de la vida. Y también en ellos predominan los pasatiempos y las actividades: alrededor de uno de cada cinco mencionan sus hobbies como algo que les da satisfacción en la vida, ubicándose solo detrás de sus familiares y amigos.

Y una media del 10% de los 17 públicos encuestados también menciona desafíos o dificultades que han interferido con su búsqueda de la felicidad. Sobre todo en algunos lugares, incluidos Italia, Estados Unidos y España, donde mencionan su sociedad, lugares e instituciones como prioridades.

Y las mascotas, no podían faltar. Aunque no se mencionan comúnmente en ninguna de los países encuestados, las mascotas dan sentido a la vida para el 4% de los adultos en Nueva Zelanda y para el 3% de los estadounidenses, australianos y británicos. Fuera de estos países en particular, muy pocos en la mayoría de los lugares, y ninguno en Corea del Sur y Taiwán, mencionan a sus animales como una prioridad para vivir.

Las respuestas que incluyen mascotas a veces vienen de la mano de otros pasatiempos y recreaciones. Por ejemplo, un británico dijo: "Me gustan los paseos por el campo, estar en comunión con la naturaleza y las mascotas". En Nueva Zelanda, el 12% de quienes mencionan hobbies también mencionan a sus mascotas. Para los españoles, nuestros perros y gatos se sitúan en un triste puesto 14. Para gustos, colores.

Imagen: Unsplash