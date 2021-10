¿Quiénes comparten noticias falsas? Los que más odian a su rival político, no los peor informados

Dos palabras han ocupado la atención de analistas desde que Donald J. Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos con una campaña electoral plagada de medias verdades y falsedades. "Fake news". Noticias falsas. Post-verdad. El acto de leer, difundir y defender un hecho abiertamente falso y fácilmente desmontable, en ocasiones de forma consciente. La investigación académica lleva ya más de un lustro tratando de averiguar qué nos lleva a ese comportamiento.

Y no es la falta de información.

Es el odio. O mejor dicho, la polarización, el gran fenómeno político de nuestro tiempo. Lo ilustra este trabajo elaborado por Michael Bang Petersen y Alexander Bos, de la Universidad de Aarhus, y publicado durante la pasada primavera. El estudio analiza las motivaciones psicológicas de más de 2.500 usuarios estadounidenses en Twitter, todos ellos vinculados a 500.000 historias o noticias viralizadas en redes. La conclusión contradice la verdad cómoda que nos hemos contado durante tiempo.

Quienes comparten noticias falsas no son más tontos o están peor informados. Sólo están más radicalizados.

Also, the sharing of misinformation is not an ignorance-based accident (https://t.co/Svna7VMH5Z). People who share more misinfo are as reflective as others, they know more about politics and a more digitally literate. They simply hate the members of the other party more. (4/14) pic.twitter.com/yFksKw9cwC