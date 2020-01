La regla de la T: por qué el manga se lee distinto y, en teoría, mucho más fluido que el cómic occidental

El manga se lee más fácil que el cómic. Lo sabe cualquiera que haya tenido ambos formatos de arte secuencial en sus manos alguna vez. Con el manga, ese entretenimiento para entretener a oficinistas y estudiantes en el metro camino de su puesto, las páginas fluyen por lo general con buen ritmo, mientras que algunos cómics norteamericanos, especialmente los de superhéroes, hacen que nos cueste un poco más pasar a la siguiente hoja. No es una regla universal, pero sí frecuente.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un japonés medio puede tardar 20 minutos en leer un volumen de 200 páginas mientras los occidentales tardaríamos al menos el doble en hacer lo propio con un cómic?

Hay, probablemente, un componente de enriquecimiento vs economía de la página: a día de hoy el manga es un producto de consumo mucho más barato, orientado a su lado comercial. Sus dibujantes y guionistas trabajan a destajo y cada obra se vende al peso, por eso es comprensible que le dediquen menos detalles a cada página. En Estados Unidos, por el contrario, donde el cómic se vende a color y con un precio más alto, esto no estaría bien visto por sus clientes.

Y sin embargo, hoy hemos descubierto otra razón más gracias a Twitter. Rachel Matt Thorn, profesora de manga de la Universidad de Seika, Kyoto, dice haber estudiado la "regla de la T", algo a lo que parece que nadie antes había puesto nombre pero que, en sus estudios, ha descubierto que se empezó a hacer de forma natural en la industria nipona desde finales de los 60 en adelante, cosa que ha influido en la elaboración artística de todas las obras posteriores y en el choque cultural que unos lectores y otros sufrimos al enfrentarnos a la caligrafía visual de la cultura al otro lado del charco.

Esta es la reconstrucción y traducción de lo que Matt Thorn ha contado la semana pasada en su cuenta:

A bit of thread on the way pages are laid out in Japanese comics.



When you think of manga page layouts, you may think “dynamic.” Pages tend to pop more than in other comics. It may look like anything goes, but they are able to do that because there are strict traffic rules.