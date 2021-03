Reino Unido empezará a censar al colectivo LGTB. Hay quien teme que estos datos acaben en malas manos

LGTB Foundation, organización en favor de los derechos de este colectivo en Reino Unido, se congratula en Twitter ya que a partir de este mes Inglaterra y Gales conducirán el primer censo sobre personas gays, lesbianas, bis o trans. Serán, según la estadística, registrados y reconocidos. Los datos se usarán para estimar “el tamaño y localización de la población”, emplear de forma más eficiente el dinero destinado a sus causas, para identificar de forma precisa la desigualdad y otorgar recursos en, por ejemplo, “servicios sociales y de salud”.

For the first time ever, LGBT people will be able to record their sexual orientation and gender identity in the census! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️



Make history and be #ProudToBeCounted in the England and Wales #Census2021 on 21 March!



Find out more here: https://t.co/wbbaYJqUcl pic.twitter.com/P62hmkZcLb