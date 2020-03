Mientras Reino Unido ya se ha arrepentido de su vía pasiva contra el coronavirus, Países Bajos se sube al carro

Con la gravedad que la situación requiere, sin medias tintas, Boris Johnson le dijo el viernes de la semana pasada, hace cuatro días, a sus ciudadanos: "muchas familias perderán a sus seres queridos". El plan de Gran Bretaña confeccionado por el gobierno, el de la agilización de la inmunidad de grupo, era el opuesto al de la vía China de aislamiento social por la que también han optado el resto de países y que es el que aconseja la OMS a todos los países que vaya adoptando ya mismo.

Cuál era el plan el viernes pasado

Se rechazaba la posibilidad de un cierre: no se clausurarían bares o restaurantes, los colegios seguirían abiertos, nadie tendría que teletrabajar. Se “recomendaba” que se mantuviese a los grupos de riesgo alejados del resto de la población, pero sin imponer restricciones forzosas ni dar medios ni explicar cómo iban a ser atendidas esas personas por gente no contaminada. No se harían tests. Si crees que has contraído el virus, ibuprofeno y para casa. De llegar a funcionar, y pasando por un montón de supuestos a largo plazo que tendrían que ejecutarse a la perfección, los británicos saldrían inmunizados y con una gravísima crisis económica menos que multitud de países del planeta. Se pondrían a la cabeza.

Cuál iba a ser el saldo de muertes

Según el diario The Sunday Times y a partir de fuentes oficiales, un funcionario del Ejecutivo decía que el Gobierno barajaba una cifra de unas 100.000 muertes, inferiores a las 500.000 del “peor escenario” dentro de esas previsiones, aún muy lejos de las 17.000 que se llevó la gripe estacional haciendo el cómputo de la media anual de los últimos períodos.

Aún no se conoce la tasa de mortalidad real del COVID-19 ni se conocerá hasta que todo termine. Los últimos cálculos hablan de algo por debajo del 0.7%, una cifra siete veces superior a la gripe común, pero hay que añadirle la congestión de los sistemas sanitarios mientras dura la pandemia, lo que puede llevar a morir a muchas otras personas por falta de recursos.

Además, y al conocer el plan del Gobierno, mucha gente había empezado a tomar decisiones de aislamiento preventivo por su cuenta yendo en contra del deseo del Ejecutivo. Esto es, que en situaciones de riesgo colectivo, no puedes prever cómo se va a comportar la ciudadanía ni influir en sus decisiones con meras recomendaciones.

Y cuál es el escenario de Reino Unido en este momento

Ahora y según los expertos sólo en los últimos días se han dado cuenta de que los intentos de “mitigar” el impacto de muertes de la pandemia no iba a funcionar como ellos esperaban. Este lunes de madrugada se publicaba definitivamente el informe elaborado por el Imperial College . "Nuestra conclusión más significativa es que es poco probable que la mitigación sea factible sin que se sobrepasen varias veces los límites de capacidad de las emergencias del sistema sanitario del Reino Unido y de Estados Unidos", ocho veces, concluían.

En este escenario, las 100.000 muertes pasaban a ser 250.000. Ahora el 30% de la gente infectada tendría que ser hospitalizada, que, teniendo en cuenta que se infectaría un 80% de la población, es mucha, mucha gente. "Esperábamos que se construyera la inmunidad de rebaño dentro de la población. Ahora nos hemos damos cuenta de que es imposible hacer frente a eso", cuenta Azra Ghani, doctora y presidenta de epidemiología de enfermedades infecciosas en el Imperial College. El informe concluía que "la única estrategia viable en este momento para suprimir la epidemia es el aislamiento social". Lo que hizo China. Lo que recomendó la OMS.

Aunque aún no han anunciado confinamientos como ya han hecho Italia, España o Francia, entre otros, Johnson ya ha dicho que a partir del próximo fin de semana todos los mayores de 70 años, las mujeres embarazadas y resto de población en riesgo deberán quedarse en casa 12 semanas, “y eso quiere decir que no se debe salir a la calle, ni siquiera para comprar alimentos o productos básicos”. “Es el tiempo en el que todos eviten cualquier tipo de contacto no esencial, cualquier viaje, que la gente empiece a trabajar desde casa si es posible, y deberíais evitar pubs, clubs y cualquier otro tipo de entorno social”. El Gobierno incrementará en todo lo posible el número de tests.

Lo ha pedido sin imponer restricciones forzosas aún, son sólo recomendaciones. El tiempo dirá si estas medidas se quedarán ahí o irán a más, como ya ha pasado en los países europeos más afectados. Reino Unido está en este momento entrando en la parte de mayor crecimiento de la curva dela expansión del COVID-19.

Países Bajos afirma ahora que optará por la vía británica

En otras noticias relacionadas, Mark Rutte, Primer Ministro de Países Bajos, ha dicho ayer lo siguiente: el confinamiento "puede parecer atractivo a primera vista, pero los expertos señalan que no sería cuestión de días o semanas. En ese escenario tendríamos que cerrar todo el país durante un año o incluso más, con todas las consecuencias que irían detrás de eso". El Gobierno se ve capaz de controlar el riesgo del virus lo suficiente como para hacer que la inmunidad de grupo aumente entre la población en los próximos meses, y que procurarán que los hospitales tengan la suficiente capacidad para ayudar a los pacientes enfermos. Que una "propagación controlada" es la única manera de salir de esta".

Países Bajos cuenta con 1.413 pacientes que han dado positivo por coronavirus (las autoridades creen que el número real será significativamente más alto) y 24 fallecidos en todo el país.