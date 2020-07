Renunciar a tu tienda para crear afición y ayudar al comercio local: Astiberri y el futuro de las librerías

¿De qué te sirve llevarte un pequeño porcentaje mayor de tus ventas de hoy si deja de existir un público al que venderle el día de mañana? Esa ha sido la conclusión a la que ha llegado la editorial bilbaína de cómics Astiberri, que ha trasladado la idea a sus lectores en un comunicado en el que explican que dejarán de vender productos físicos (no así los digitales) a través de la tienda virtual de su página web. A partir de este momento esas ventas “se harán a través de todostulibros.com, un buscador que te ayudará a localizar libros en librerías independientes”.

Hemos decidido no vender libros en papel a través de nuestra web y ayudarte a encontrarlos en librerías. Te explicamos por qué: https://t.co/0wR8LvcIls pic.twitter.com/7eNnPc3dmo — Astiberri Ediciones (@Astiberri) June 22, 2020

Las decenas de comentarios positivos que han rodeado al tuit por parte de aficionados, dibujantes, editores y otros libreros demuestra que han tocado la fibra sensible con respecto a un tema, posiblemente el único tema importante ahora mismo, para un sector cuyo modelo de negocio y razón de ser está en crisis.

Aplausos, un par d emiles a palmas batientes. https://t.co/5i7zIq1Anh

No todas pueden, una editorial pequeña precisará de todos los canales, dado el tiempo de crisis que padecemos. Así que esto no señala a nadie, solo aplaude a uno: esto es ética nivel Fugazi. https://t.co/jvZLfhOUqR — El Octavio Pasajero (@OctavioB_) June 22, 2020

Todos tus libros, cuando el sector se puso las pilas

Todostuslibros.com

¿Por qué Astiberri se convierte, si no en la única, una de las pocas editoriales en hacer algo así? Primero, porque ellos mismos han considerado que las ventas que pueden perder por ese canal “no se van a perder. Si renunciando a esas ventas de la web se pusiera en riesgo la supervivencia de la editorial, no se habría hecho. Pero en nuestro caso creemos que la gente terminará llegando a las librerías para comprar nuestros cómics”, cuenta Víctor Navarro, jefe de prensa de la compañía, que advierte que “no podemos pedirle a todas las editoriales que hagan lo mismo porque va a depender de la situación de cada uno”.

Con esa alusión a Todos tus libros se refieren a la que parece la más sólida tabla de salvación lanzada hasta la fecha por el sector de las librerías independientes españolas, una acción capitaneada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL). Una web que unifica a 750 librerías independientes (que estiman ahora en más de mil de las aproximadamente 1.700 librerías que hay en nuestro país) bajo un único portal de ventas, en el que puedes encontrar más de un millón de títulos, muchos de ellos descatalogados, y más de cuatro millones de referencias de libros.

En esencia, y como puede comprobar cualquiera que use su página, es un buscador para el residente en España más interesante que el mismísimo Amazon: casi cualquier libro que quieras va a estar ahí, bien disponible para que se lo compres a la librería que lo oferte en su tienda online y con tiempos de envío que no tienen nada que envidiar a los del gigante estadounidense, o bien para que lo vayas a buscar tú mismo a la librería de tu ciudad. Más ecológico, más rápido y, claro está, más humano.

Todo ello ha supuesto un esfuerzo titánico por parte del grupo, con muy poca financiación gubernamental, es la cristalización de un proyecto de digitalización y unificación que, como nos explica Álvaro Manso, portavoz de CEGAL, llevaba en marcha desde hace quince años.

“Este es el proyecto más ilusionante que tienen los libreros desde hace tiempo”, dice Manso. “Debido a los recientes acontecimientos hemos tenido que adelantar su lanzamiento, que iba a ser en otoño, pero la web ya tiene la mayoría de procesos plenamente operativos. Por ejemplo, se ofrecen los fondos incluso a través de los distribuidores de las editoriales. Es decir, puedes entrar en Todos tus libros y ya ves tanto la disponibilidad inmediata en la librería como para su llegada a tienda en dos o tres días porque ese título que buscas lo tiene un distribuidor o editora. Así, la disponibilidad de ejemplares se ha multiplicado”.

Al lector hay que cuidarlo: por qué no podemos pasar sin un recomendador

Según cifras del Observatorio de la librería dependiente del Ministerio de Cultura, el sector facturó en 2018 un 3.3% menos que en el ejercicio anterior. Si en los años de salida de lo más duro de la última crisis económica el libro había empezado a repuntar un poco, ahora ha vuelto a retroceder, consecuencia que, según los profesionales del ramo, achacan a los cambios de hábitos de consumo y a la multiplicidad de la oferta. A los videojuegos, a YouTube y a Netflix. Si siempre había sido un sector castigado, ahora cada ejemplar vendido, más para las editoriales pequeñas, cuenta.

Por eso propuestas como la de Astiberri o de Capitán Swing, en apariencia contraintuitivas, pueden enfocarse como estrategias de largo recorrido. “Con esto que han hecho la empresa mejora su imagen entre los libreros, que probablemente se lo tengan en cuenta a la hora de asignar sus fondos, y así el volumen de venta de Astiberri podría ser incluso algo mejor en las librerías”, explica Manso.

Todostuslibros.com

Pero todos están en el mismo barco, que es el de reforzar todo el ecosistema de la lectura. Conseguir que el mayor número posible de usuarios encuentre placer en esta forma de entretenimiento que, de caer en manos de empresas indiferentes a la identidad y personalidad de cada lector, podría dañar para siempre su vínculo con los libros. “Un libro no es un producto cualquiera, no es un frigorífico”, sigue Manso. “Nosotros creemos que es necesario un especialista, que es el librero, y hemos concebido nuestra página para que manifieste las mismas funciones del librero. No dependemos de un mero algoritmo”.

Por ejemplo, en sus listas de los libros más vendidos no hay cocina de tops. “Aquí registramos lo que se produce diariamente por mostrador de las librerías. Si mañana va a firmar libros un autor, lo vamos a notar. Si el boca a boca entre el público está funcionando con otro libro, lo vamos a notar. Por eso, si entras a nuestra web, verás que están destacando títulos distintos a los que ves en todos los demás sitios”. Una transparencia que puede proteger al lector de las injerencias en ventas de los grandes grupos editoriales en un grado mayor que las grandes superficies o las plataformas. A mayor libertad, más posibilidades de que encuentres ese libro que te cause un flechazo. A más flechazos, más lectores.

En esencia, una historia tan vieja como la propia literatura. Una trama que, paradójicamente, aparece en uno de los mayores superventas de la historia de la humanidad: el cuento de David contra Goliat.