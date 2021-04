"El señor de las moscas" ocurrió de verdad. Y su resultado contradice el pesimismo de la novela

Durante generaciones millones de jóvenes lectores han quedado impresionados por las enseñanzas de una novela publicada en 1954. El señor de las moscas, de William Golding, es la más famosa alegoría de cómo los individuos que se creen civilizados acabarán descendiendo a los infiernos de la barbarie siempre que no existan unos mecanismos de control férreos que dominen sus naturales impulsos egoístas. Una treintena de muchachos británicos acaba por accidente en una isla desierta creando una reducida sociedad en la que poco a poco los fuertes doblegarán a los débiles.

Tras cruzar la última página, el visitante lo tiene claro: el hombre es un lobo para el hombre.

Vamos con una historia que puede tamizar la conclusión unánime sobre la novela. Rutger Bregman es el famoso asistente al Foro Económico de Davos que el año pasado metió el dedo en el ojo a la élite económica mundial, una intervención que le granjeó una momentánea viralidad. También es un ferviente keynesianista económico, así como historiador con un par de libros sobre el positivo valor de la humanidad y su prevaleciente poder de cooperación frente a los que creen que triunfa la lucha y la enemistad.

Hace un año, Bregman contaba en The Guardian la aventura con la que había intentado desacreditar a Golding. No tanto al libro, pues no deja de ser una obra de ficción, sino el legado cultural que ella ha imprimido en la psicología colectiva de buena parte del mundo. Su tesis: El señor de las moscas es un experimento que sí ha ocurrido en la vida real. También antes que él otros han comparado el experimento sociológico del libro con otros eventos, como la prueba tribal de Muzafer Sherif o el Naufragio de Batavia, pero las circunstancias de estas escenas no eran lo suficientemente parecidas como para hacer una comparación directa.

In the 6 October 1966 edition of the Australian newspaper The Age this headline jumped out at me: 'SUNDAY SHOWING FOR TONGAN CASTAWAYS'. The story concerned 6 boys who had been found three weeks earlier on the rocky island of 'Ata (near Tonga, an island group in the Pacific)./12 pic.twitter.com/kEf0vuaUk3