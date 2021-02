Tesla ha abrazado el Bitcoin. Y con ello ha conseguido ser menos ecológica a largo plazo

El anuncio de que Tesla ha invertido 1.500 millones de dólares en la compra de bitcoins y su compromiso en la criptomoneda permitiendo a los compradores usarla para adquirir sus vehículos es interesante al menos desde dos perspectivas. La primera, por el espaldarazo de legitimidad que supone para estas monedas que una empresa tan grande acepte los pagos en ellas. La segunda, para cuestionar si la compañía de nuestro milmillonario favorito sigue pudiendo abanderar la revolución verde que al menos en inicio representaba.

Según el informe emitido por Tesla a la Comisión de Valores estadounidense del pasado ejercicio económico, la compañía invertiría parte de su liquidez en criptomonedas. 1.500 millones de dólares en Bitcoins. Según los cálculos de la agencia de comunicación especializadas en información financiera Comma, y por las fechas en las que debieron vender, hablamos de una adquisición de 43.000 BTCs.

A single Bitcoin transaction wastes about 741kWh of energy.



A @Tesla Model 3 Long Range gets about 100km from 16kWh



Buy one with Bitcoin and you’ve immediately wasted almost 5,000 km (more than 3,000 miles) worth of driving just on the transaction alone.



Genius @elonmusk.