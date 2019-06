The North Face lanza una campaña publicitaria riéndose y aprovechándose de Wikipedia

Un post en Ad Age, revista especializada en publicidad, lo propició todo. La agencia Leo Burnett Tailor Made se había encargado de una de las últimas campañas de The North Face, la popular marca de ropa y equipamiento para el montañismo. “¿Cómo conseguir publicidad gratuita?”, se preguntaban. Pues haciendo que productos de la marca apareciesen entre lo más visto de Internet, y eso les llevó a intentar colarse en las fotos de encabezado de los posts de Wikipedia de zonas de aventura remotas. Haciendo trekking en el Parque Estatal Guarita de Brasil o subiéndose al Huayna Picchu de Perú.

Así, lo que se ha presentado es una campaña que denota el ingenio de sus publicistas para encontrar formas de promoción originales, pero que dejan malas sensaciones del caradurismo que está dispuesto a exhibir The North Face para ganar algo de fama.

En su cabeza era espectacular: Wikipedia ha emitido un furioso comunicado donde responden a algunas dudas de los usuarios de la plataforma. No, no se trata de una acción conjunta, algo que había enfadado a los esporádicos donantes de la enciclopedia libre, sino que es algo que han hecho a sus espaldas, intentando esquivar el borrado de las imágenes por parte de los moderadores. Además, el gesto viola los términos y condiciones antipublicitarios de Wikipedia. Ya se han borrado las fotos y The North Face ha respondido a la avalancha de críticas disculpándose y anulando la colaboración con la agencia.

