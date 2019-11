TikTok en el punto de mira de EEUU: el país abrirá una investigación por “amenaza a la seguridad nacional”

Según informaciones del medio CNBC, TikTok será investigada por ser potencialmente un problema de seguridad nacional en Estados Unidos. Son malas noticias para Beijing ByteDance Technology, la empresa china matriz de la popular aplicación que cuenta ya con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo, que ve así amenazada su operatividad en el mercado económicamente más lucrativo para cualquier compañía y también en el foro de crecimiento necesario para consagrarse como app de primera fila.

¿Por qué le han denunciado? En noviembre de 2017 ByteDance compró Musical.ly por 1.000 millones de dólares. En aquel momento ByteDance no pidió autorización al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), la institución encargada de investigar las compras de empresas que puedan suponer un problema para la seguridad nacional. Dado que ByteDance no siguió el protocolo, el CFIUS ahora tiene la facultad de abrir una comisión para indagar en la operación por la compra de Music.ly, por censurar contenidos y por la gestión de los datos personales de los usuarios. Hay muchos representantes políticos que han elevado protestas y dudas sobre la seguridad de la app china dada su popularidad entre los adolescentes.

¿Por qué llega ahora esta denuncia si la compra de Musical.ly fue el año pasado? Los medios especulan que es una cuestión de envergadura: el ascenso de la aplicación se ha mostrado en los últimos meses como imparable, y es la primera vez que una app no norteamericana le hace frente a sus gigantes tecnológicos. Según la consultora Morning Consult, TikTok es ahora más popular entre los adolescentes estadounidenses que Facebook, ha desbancado durante los últimos meses al resto de redes sociales como aplicación más bajada de Apple Store y las últimas tendencias indican que su audiencia está abriendo hacia un público más adulto.

También hay que recordar que no es la primera vez que TikTok se enfrenta al gobierno estadounidense. En marzo de este mismo año la Comisión Federal de Comercio les forzó a pagar una multa de 5.7 millones de dólares por recopilar ilegalmente información personal de menores, y ya por aquel entonces profesionales del sector empezaron a decir que se trataba de un agujero en la seguridad del país del escándalo de Huawei.

Pero, según el medio Axios, la noticia de esta semana también llega en el momento en el que ByteDance estaba empezando a construir su campaña para salir a bolsa en el mercado estadounidense, de manera que noticias como la de la investigación del CFIUS afectaría gravemente a sus aspiraciones económicas.

También contra Grindr. Muchos empresarios y políticos estadounidenses denuncian una realidad: las empresas de uno y otro lado no compiten con las mismas reglas, y las tecnológicas occidentales tienen vetado el acceso al mercado chino mientras que, por lo general, no ocurre así a la inversa. Aunque hay un precedente que podría anular este desequilibrio de fuerzas: a principios de este mismo año CFIUS obligó a Kunlun (empresa china) a poner a la venta su operatividad en EEUU su popular aplicación de ligoteo LGBT Grindr a ponerse a la venta “para garantizar la seguridad nacional”. Esto es exactamente lo que le podría pasar a TikTok.

"[With TikTok], we’re talking about a company that cloned https://t.co/Hl8KrwqSoL. Then bought the thing that they cloned, and renamed it to their app. I don’t want to curse, but that’s some serious shit." - @mosseri