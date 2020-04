Vermú en la terraza sí; visitar a tus padres no: por qué el aire libre parece menos arriesgado

España saldrá del confinamiento por fases. Lo ha explicado Pedro Sánchez en una declaración institucional que, sin embargo, ha dejado a millones de españoles con una duda irresuelta: ¿cuándo podremos visitar a nuestros familiares? Lo ha respondido el propio presidente a pregunta de una periodista. No a corto plazo: "En la fase 1 no se puede ir a casa de un amigo o familiar. Se puede ir a tomar una cerveza a una terraza".

Terrazas sí, familias no. ¿Qué sentido tiene?

Las fases. La desescalada planteada por el gobierno plantea aperturas graduales de establecimientos, restauración y comercios. Y por tanto de los contactos sociales. Se da la paradoja, sin embargo, de que podremos reunirnos con nuestros padres y amigos en una terraza (al 30% de aforo todas ellas en fase 1) pero no en sus domicilios. ¿Se está priorizando la lógica económica frente a la personal?

¿La razón? El gobierno no ha dado más detalles, por lo que es difícil dar respuesta a la pregunta. Pero hay algunas pistas que ayudan a entender por qué podemos ir a una terraza pero no a la casa de un amigo. La primera es logística: la policía puede supervisar que una terraza cumpla distancias de seguridad y aforo, pero no puede inspeccionar hogar a hogar para descubrir si se están dando reuniones masivas.

Transmisión. La segunda es sanitaria. Un estudio preliminar elaborado por investigadores chinos arroja algo de luz. De 318 "brotes" analizados en todo el país sólo uno se produjo al aire libre. Y tan sólo contagió a dos sobre un total de 1.245 personas. El grueso de transmisiones se dio en de los hogares (80%), lo que condujo a los científicos a una conclusión: el riesgo de contagio es muy superior bajo techo que en la calle.

Oficina. Más ejemplos. Otro trabajo realizado por investigadores coreanos analizó un brote registrado en un call center. Unas 1.100 personas trabajaban en el mismo edificio, pero sólo 97 se infectaron. De esas 97, la abrumadora mayoría (94) compartían piso, el undécimo, donde la tasa de contagio superó el 43,5% (94 sobre un total de 216). Compartir un recinto cerrado dispara las probabilidades de transmisión.

La gripe. Y un último caso, más remoto: la gripe española de 1918. Otras investigaciones han ilustrado cómo los hospitales de campaña al aire libre de Boston registraron una menor tasa de transmisión que los cerrados. La virulencia de la epidemia fue menor por gracias al aire libre. Hay quien ha querido extrapolar aquella lección al presente. A tenor de los trabajos citados anteriormente, es un paralelismo intuitivo.

Una combinación de aire fresco, luz solar, escrupulosos protocolos higiénicos y mascarillas reutilizables redujeron sustancialmente las muertes entre algunos pacientes y las infecciones entre los trabajadores médicos. Por ello, los hospitales temporales deberían ser una prioridad en el diseño de las respuestas de emergencias.

Paso a paso. En cualquier caso, los detalles de la desescalada planteada por el gobierno aún están por concretar. Sí es cierto que la tendencia general en la mayoría de países es la de priorizar espacios abiertos. España en este sentido era una excepción, impidiendo hasta hace muy pocos días el libre tránsito por las calles siquiera para un paseo con los niños. En el resto del continente hacer deporte o pasear está permitido.

No encerrarnos en bares (o casas) parece prioritario ahora mismo. De ahí que los restaurantes estén a la cola de prioridades en la desescalada gradual anunciada por casi todos los gobiernos.

