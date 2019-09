La violencia xenófoba ha vuelto a Sudáfrica: el conflicto que nunca termina de erradicarse

“Que los extranjeros se vayan a su país”, dice un colectivo de trabajadores sudafricanos al este de Johannesburgo portando porras, bastones típicos de las tribus zulús y palmas verdes. Los extranjeros a los que se refieren son principalmente nigerianos, somalíes y congoleños. Según una fuerte corriente de pensamiento en el país, estos grupos son los responsables de la drogadicción, del tráfico de personas y de quitarles el escasísimo trabajo.

Protesters from various hostels in eastern Johannesburg have begun marching along Jules Street. Carrying weapons, including knobkerries, the men sang, "foreigners must go back to where they came from". pic.twitter.com/SKbWqGePdz