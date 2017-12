Alguien cree que para proteger los coches lujosos de los excrementos es necesario que las aves no usen los árboles

Tremendo debate se ha desatado en Bristol, Inglaterra, después de que un grupo de residentes de un barrio adinerado de la zona decidió colocar "espinas anti-aves" en dos de los árboles de la zona, esto con el objetivo de evitar que caigan excrementos en sus lujosos coches.

Como era de esperarse, esto ha desatado la furia de los habitantes de la ciudad al alegar que nosotros como humanos no tenemos el derecho de prohibir que un animal use parte de su hábitat, como es el caso de las aves con los árboles.

Un residente de la zona que pidió mantener el anonimato, confirmó recientemente que el uso de estos "picos" para aves tienen como objetivo proteger los coches aparcados en la calle, ya que muchos de ellos se encuentran a la sombra de estos árboles donde varias aves suelen reunirse día a día: "hay un gran problema con los excrementos de aves por aquí. Realmente pueden hacer un lío en los autos debido a sus excrementos".

El mismo residente también comentó que ya habían intentado con otros métodos, como la figura en madera de un ave rapaz, pero no han tenido éxito, por lo que al final decidieron colocar los picos de plástico a lo largo de la ramas. Este tipo de picos o espinas son usados comúnmente en las cornisas y repisas de algunos edificios, esto para proteger de los excrementos tanto a la arquitectura de la zona como a las personas que caminan por las calles, pero el caso de los árboles para proteger coches es algo nuevo.

Un portavoz del ayuntamiento de Bristol dijo que los árboles estaban en propiedad privada y no estaban sujetos a una orden de protección de árboles, por lo que no había nada que la autoridad local pudiera hacer.

Paula O'Rourke, concejal local del Partido Verde, mencionó:

Por otro lado, figuras como la escritora Jennifer Garrett ha soltado varios comentarios en Twitter acerca de lo que ha llamado "una guerra contra la vida salvaje", cuestionando lo absurdo que puede resultar que no permitamos que las aves usen los árboles para anidar o descansar.

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees...?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed?!

📷: thanks to Anna Francis pic.twitter.com/NuG9WvYBMj