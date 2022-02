Apple lanzó una herramienta para que la gente se concentre en sus tareas. Ha conseguido todo lo contrario

Una investigación de 2017 sugiere que casi el 60% de las empresas de EEUU permiten que sus empleados usen sus móviles personales para fines laborales, mientras que el informe El estado de la movilidad empresarial de Samsung encontró que solo el 17 % de las empresas proporcionaron a su fuerza laboral teléfonos móviles corporativos y el 31% se las arregló usando su su propio dispositivo. El 52% restante adoptó un híbrido.

Y claro, una de las desventajas de usar el smartphone propio son las distracciones. En Xataka hemos hablado ampliamente sobre de ello, acerca del uso del WhatsApp personal en el entorno corporativo, etc. La solución de las tecnológicas para evitar la montaña de cosas que nos roban la atención durante el día y vienen de la pantalla ha sido crear una herramienta llamada Focus.

En pocas palabras, el modo Focus permite a los usuarios elegir las aplicaciones que más distraen en su dispositivo y "pausarlas" todas con solo darle a un botón. Para cualquiera que tenga dificultades para compartimentar el uso de su aplicación y se distraiga fácilmente con alertas constantes, tiene el potencial de ser una característica poderosa.

Pero también puede suceder todo lo contrario. De hecho, resulta que la nueva herramienta de Apple también puede convertirse en el dolor de cabeza del que estabas huyendo. Sí, las empresas de tecnología están haciendo un mal trabajo al ayudarnos a usar menos sus dispositivos.

Pongamos que Intentas concentrarte en el trabajo, por lo que necesitas ver las notificaciones de Slack y Gmail, pero no las de tu madre en WhatsApp pasándote fotos de tu sobrina o tus amigos en Instagram preguntándote cuándo es el próximo karaoke. Pero, ¿qué pasa si el fontanero que se supone que tiene que ir a arreglarte el fregadero intenta llamar, o si tu madre realmente tiene una emergencia?

Hace unos meses, el experto en tecnología y periodista Lance Ulanoff , publicaba un artículo en Medium en el que afirmaba que la nueva función Focus de Apple era demasiado agresiva y relataba una experiencia real. "'Te llamé", me dijo un amigo. "¿Cuándo?" "Hace 10 minutos", dijo, sonando enfadado. Aparté el iPhone de mi oreja y lo miré. "Eso no es posible", argumenté, "Mi teléfono está justo a mi lado porque estaba esperando tu llamada y me aseguré de que el interruptor de sonar/silencio estuviera en sonido. Después de la llamada, revisé mis llamadas recientes y, efectivamente, había perdido su llamada y, noté que había pasado con algunas otras más".

¿Qué más le faltaba? Revisó sus mensajes de texto y notó que también se había perdido algunos mensajes de personas fuera de su círculo cercano de familiares y amigos. Todos los que llamaron o enviaron mensajes recibieron respuestas de "No disponible" o fueron enviados directamente al correo de voz. ¿Qué pasó con su iPhone 13 Pro? Nada, en realidad, solo era el Focus de Apple, tratando de “ayudarle” a concentrarse en otras cosas que no fueran llamadas, mensajes de texto y notificaciones en su teléfono.

Así es como Apple describe Focus: "Te permite permanecer en el momento en que necesitas concentrarte o alejarte de tu dispositivo. Puede personalizar la configuración de Focus y elegir cuándo desea recibir alertas y notificaciones, mientras permite que otras personas y aplicaciones sepan cuando está ocupado".

Suena increíble, ¿no? Y es cierto, nadie te interrumpe con llamadas, mensajes de texto y notificaciones. Pero también es cierto que las personas no te contactan incluso cuando quieres que lo hagan.

Como resultado, desde que Apple comenzó a implementar la función para los usuarios de iPhone en septiembre, muchas personas han perdido llamadas de trabajo, visitas de reparación del hogar y citas médicas. Las redes sociales están llenas de personas confundidas que se preguntan por qué no fueron notificados de las llamadas y por qué parece que los mensajes de todos están silenciados. La gente se pregunta si sus hijas están enfadadas con ellos o si el repartidor de Amazon decidió no ir aquel día.

Incluso las personas que trabajan en este tipo de cosas para ganarse la vida tenían problemas con Focus. Vanessa Bowen, una diseñadora de experiencia de usuario, dice que aprecia el diseño minimalista de Apple, pero se perdió una cita con el psiquiatra cuando activó la versión personal de Focus, que le permite personalizar qué contactos y aplicaciones quiere escuchar. No se dio cuenta de que para recibir esas notificaciones de citas, tendría que agregar su calendario a una lista de aplicaciones aceptadas u optar por permitir que las notificaciones penetraran en el modo Focus.

Ese tipo de percance puede tener repercusiones reales. "En estos casos, cuando es una característica realmente importante e interferirá con tu vida en términos de llamadas perdidas o recordatorios importantes de tu calendario, no creo que realmente hayan pensado en eso”, comentaba Bowen. Y añadía: "Realmente no tuve tiempo en mi vida para permitirme configurarlo correctamente, ni me informó de lo que haría".

Con el tiempo, se han dado cuenta de que había una automatización involuntaria cuando trabajaban. Focus estaba eligiendo cuándo habilitarse a través de una función ligeramente oculta llamada "Activación inteligente”, que lo activa en "momentos relevantes", al observar las actividades diarias e intuir sus necesidades de concentración. Así que si te faltan llamadas y mensajes de texto en tu iPhone, esta podría ser la razón. La idea era concentrarse, no llegar tarde a todos sitios.