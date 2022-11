Los campamentos prefabricados para fans "premium" en Qatar son todo lo que nadie se esperaba: un robo

Si hay una cosa que no ha podido pasarse por alto sobre el Mundial de Qatar (cerveza prohibida a un lado) son las miniciudades prefabricadas que el país ha instalado para acomodar a los cientos de miles de aficionados que llegan estos días. En las redes sociales se ha estado hablando de las condiciones de estos alojamientos improvisados, comparándolos con el infame Festival Fyre, aquel evento de música fraudulento en 2017, fundado por Billy McFarland y el rapero Ja Rule en las Bahamas.

Promocionado por famosas de la talla de Kendall Jenner y Bella Hadid, se les vendía a los clientes "villas de lujo". Sin embargo, a su llegada, a los fans se les proporcionaron tiendas de campaña con colchones empapados y alimentos preenvasados ​​que contenían pan y queso. Ahora, los recién llegados a Qatar están comparando su experiencia con el Festival Fyre.

La FIFA describía hace meses sus "mod-cons de lujo" como una experiencia "única" que conectaría a los fans con la cultura de Qatar. "El alojamiento está cómodamente amueblado, cargado de toques contemporáneos y con un estilo que recuerda a una tienda de campaña tradicional de Qatar", decía la declaración del órgano rector.

Sin embargo, lo que muchas personas se han encontrado es muy diferente: "Todavía está en construcción, durante el día es como un infierno. Es el desierto, hace demasiado calor", decía un visitante en este artículo de la BBC. Este japonés es una de las primeras personas en llegar a Qetaifan Island Fan Village, al norte de Doha, donde aún se están realizando obras en algunas áreas horas después de que el lugar haya abierto sus puertas.

We spent the night in a fan village near Lusail Stadium. Guests slowly checking in to find they can’t buy drinking water without a wristband. It’s 30 degrees. Nearest shop an hour walk. No one knows where the wristbands are. We’re told the festival is meant to kick off at 6.30pm pic.twitter.com/Fi7DPXqnrq