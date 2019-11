Cómo cambiará YouTube en 2020: multas, contenido infantil y un 90% menos de ingresos para los youtubers

El concepto family friendly que YouTube lleva persiguiendo los últimos años se materializará definitivamente este 2020 con un nuevo marco legislativo que obligará a los creadores a diferenciar el contenido adulto del infantil. Este cambio hará que los ingresos publicitarios se vean reducidos y que, por ende, los ingresos de los youtubers disminuyan entre un 60 y un 90%. De no cumplir con este nuevo escenario, los creadores americanos podrán ser multados con 42.000 dólares y los del resto de países deberán atenerse a las consecuencias que marque YouTube en este aspecto.

Lo que sí han dejado meridiano es que "independientemente de donde residan" todos los creadores deben cumplir el nuevo marco legislativo.

La Federal Trade Comission es el organismo americano que se encarga de proteger los derechos de los consumidores frente a las empresas y que, en el caso concreto de YouTube e Internet, ha pedido que se respete y se aplique la normativa de la COPPA. Esta ley creada en 1998 busca controlar el contenido que emiten los operadores y los creadores digitales de cara al consumo infantil. Como novedad, la versión que entrará en vigor en 2020 pone el foco en el trabajo de los creadores digitales presentes en YouTube obligándoles a categorizar su contenido con el objetivo de proteger a los niños.

De esta forma, los creadores tendrán que marcar la casilla "dirigido a niños" siempre que el vídeo que vayan a subir cumpla alguna de las condiciones presentes en esta resolución y enumeradas por YouTube en este vídeo. Los nuevos cambios no solo suponen una nueva forma de categorizar el contenido, sino que además les penaliza publicitariamente porque al señalar el vídeo como susceptible al público infantil los creadores pierden la posibilidad de conseguir los anunciantes con mayor retribución.

Y es que, a la hora de repartir la tarta publicitaria, YouTube se fija en lo que denomina la demografía social de cada canal. Es decir, un función del target al que esté dirigido el contenido de ese perfil le serán asignados unos paquetes de anunciantes u otros. El modelo de anuncios personalizados es un win-win para ambas partes porque por un lado, las marcas se aseguran un mayor impacto frente a su público objetivo y, por el otro, los creadores reciben más dinero al aportar esa audiencia segmentada.

¿Cómo afectará el nuevo escenario a los creadores?

La implementación de este nuevo marco normativo supone un cambio radical en la forma de entender la plataforma y abre un escenario de incertidumbre que no se había dado hasta la fecha. ¿La razón? Según las condiciones impuestas por la resolución de la COPPA, la definición de "contenido dirigido a niños" es tan poco concreta que puede afectar a canales y vídeos cuyo público objetivo no sea el infantil.

Las condiciones generales que debe tener en cuenta un creador para decidir si marca su vídeo o su canal como "contenido dirigido a niños" son las siguientes, según el contenido de la ley anterior recogido por YouTube en este anuncio dirigido a los creadores:

El tema a tratar en el vídeo.

Si los niños son la audiencia objetiva.

Si en el vídeo aparecen actores o modelos.

Si el vídeo incluye la presencia de famosos, personajes conocidos o juguetes que puedan resultar de interés para los niños.

Si el lenguaje del vídeo es apto para que los niños entiendan el contenido.

Si el vídeo incluye actividades que puedan atraer a los niños.

Si el vídeo incluye poemas, canciones o historias que puedan gustar a los niños.

Todos aquellos vídeos o canales que cumplan alguno de los requisitos definidos por la COPPA y señalen su contenido como "dirigido a niños" estarán asumiendo indirectamente la renuncia a los paquetes de publicidad personalizada y un cambio en las herramientas interactivas de YouTube. Por ejemplo, si un canal de recetas decide señalar de esta forma su contenido, perderá la posibilidad de utilizar la campana de avisos y notificaciones, los stories, la opción de "guardar vídeos para más tarde" y la elaboración de listas. Por no hablar de que la perspectiva generalista de las variables anteriores, obligará a canales no infantiles a adscribirse a esta nueva normativa.

Respecto a la parte económica el golpe es aún más duro. Esta categorización busca limitar la publicidad que impacta a los niños y, por lo tanto, deja fuera de la mesa los paquetes de anuncios personalizados lo que supone una pérdida de ingresos entre el 60 y el 90%, según la prueba realizada por Tubefilter. Para hacernos una idea y según los datos de coste por milvisibilzación que el youtuber Forfast compartió con WATmag, por cada 1000 visualizaciones de un vídeo con publicidad personalizada, los creadores estaban recibiendo en torno a un euro. Este nuevo cambio supondría que pasarían a ganar por el mismo número de visitas entre 0,10 y 0,40 euros.

De hecho, como puede deducirse del ejercicio anterior, la situación económica de lo creadores hasta la fecha poco tiene que ver con la época de bonanza de años como 2013, 2014 o 2015 algo que el youtuber americano David Dobrik explicó recientemente en una entrevista con Mens Health:

"Hace un par de años, con 16 millones de visualizaciones al mes ganaba 275.000 dólares (3.300.000 dólares anuales). Sin embargo, ahora con 200 millones de visualizaciones mensuales estoy ganando en torno a 2.000 dólares al mes".

Sin embargo, lo más llamativo del escenario derivado de la COPPA no es el duro golpe económico que supone, ni la ambigüedad intrínseca en las condiciones anteriores (que también), sino el rol pasivo que está asumiendo YouTube al respecto. Y es que, desde la plataforma de vídeos recomiendan a los creadores ser cautos a la hora de categorizar su contenido y les aconsejan pedir ayuda legal si tienen dudas en este nuevo proceso. Por su lado, aseguran que trabajarán en la creación de un nuevo algoritmo cuyo objetivo será determinar qué contenido es proclive a incumplir la ley, pero aun así invitan a no fiarse y recalcan que pueden ser multados con 42.000 dólares igualmente ya que la FCT multará a los creadores y no a la plataforma.

¿Por qué llegan ahora estos cambios?

El pasado mes de septiembre Google tuvo que pagar 170 millones de dólares por incumplir la COPPA y recopilar datos de menores de 13 años para ser utilizados con objetivos comerciales. La FCT penalizó a la plataforma por vender publicidad a través de canales y vídeos populares entre el público infantil, algo que viola la ley de privacidad de los niños, según recoge The Verge.

Esta sanción por parte de la COPPA es la más grande en términos económicos emitida hasta la fecha y la razón principal por la que YouTube debe cambiar su modelo publicitario y el rol que desempeñan los creadores en él. Para hacernos una idea, hasta la fecha, el único espacio donde no podían aparecer anuncios personalizados era en YouTube Kids, el vertical de YouTube donde son los padres quienes eligen y filtran el contenido que ven sus hijos.

Así, la normativa anterior contempla que YouTube debe priorizar la privacidad de los datos de los menores de 13 años en todas sus páginas ya que su acceso gratuito permite llegar a todo tipo de público. Así, desde el próximo uno de enero de 2020, se "limitarán los datos recogidos del contenido dirigido a niños para ser tratados de forma diferente por YouTube", según palabras de Lauren, directora de colaboraciones con partners de contenido familiar en YouTube.

A pesar de que todas estas condiciones llegan impuestas por parte de un organismo americano, la normativa de categorizar el contenido en función de si se dirige a niños afectará a YouTube como plataforma presente en distintos países. De hecho, desde YouTube instan a los creadores ajenos a Estados Unidos a consultar los marcos legislativos del país en el que estén generando contenido ya que no en todos los estados la edad que define la infancia es la misma. Por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en España la niñez abarca hasta los 13 años. Sin embargo y hasta que no haya nuevos movimientos por parte de otros países, la multa de 42.000 dólares solo se aplicará a los creadores estadounidenses que no cumplan con el nuevo escenario.

