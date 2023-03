La Kings League ha metido a 92.000 personas en el Camp Nou. No son buenas noticias para el fútbol tradicional

El fútbol ya no es lo que era. Ni se vive ni se ve como antes. Para muchos forofos de antaño, simple y llanamente ha dejado de ser tan entretenido. Existen muchas razones para vislumbrar su decadencia reciente, en la que más tarde ahondaremos. Pero antes, y para entender mejor todos los porqués, hay que tener presente una sola cosa: el streaming. Este fin de semana hemos sido testigos de la resurrección del fútbol tal y como lo conocemos. Y no es de extrañar.

Hablamos de la Kings League, el proyecto encabezado por Gerard Piqué y respaldado por reconocidos streamers como Ibai y otros influencers del mundo digital. Atrás han quedado caras envejecidas como Florentino López, incluso de periodistas deportivos como Manolo Lama. El fútbol de la nueva era está enfocado en el público joven y en cuestión de dos meses ha traspasado todas las barreras para convertirse en un fenómeno de masas.

Uno que el presidente de La Liga, Javier Tebas, calificaba de "circo" hace unas semanas, pero que vistos los datos de audiencia de la Final Four disputada el domingo, poco tiene de chiste. Ha sido un éxito rotundo, tanto en cifras de espectadores online como de asistentes presenciales al evento. Logró aunar 92.522 personas en el Camp Nou y fue seguida por 2,1 millones de usuarios en Twitch, YouTube y TikTok. Números que explican cómo Twitch ha cambiado totalmente los hábitos de consumo del principal deporte en España.

Tanto, que incluso se están repensando las normas del fútbol, incluyendo un estrambótico sistema que nunca imaginamos en un estadio: dados gigantes que deciden acciones, tarjetas de la suerte que desbloquean modos de juego diferentes (como puede ser un puerta a puerta). Vamos, dos equipos disputando una copa como si estuvieran en el patio del colegio. En esencia, convertir al fútbol en un híbrido de deporte y videojuego. Un filón de oro que el exazulgrana presintó cuando se retiró el año pasado y que acaba de ver su momento de gloria.

¿Qué pasó ayer realmente? Que una cuarentena de jugadores peleaban por hacerse con la primera copa de la Kings League. Llegaban cuatro finalistas de los 12 equipos presididos por streamers de una liga creada específicamente para ser retransmitida en Twitch: Troncos, del streamer Perxiita; Aniquiladores, del streamer mexicano Juan Guarnizo; Saiyans, del creador de contenido The Grefg; y El Barrio, del tiktoker Adrián Contreras. Este último fue el que venció. Todo esto entremezclado con actuaciones musicales de raperos españoles (Skone, Chuty, Gazir y Bnet) y dos cantantes argentinos (Lali y Tiago PZK). Un show de seis horas para el disfrute de la generación Z y no tan Z.

Otra manera de ver y jugar al fútbol

Al estadio acudieron padres e hijos, dos visiones del fútbol totalmente diferentes. Los primeros, acostumbrados a los partidos de 90 minutos no daban crédito a por qué los penaltis se empezaban tirando desde el centro del campo. Los segundos pudieron salir de sus pantallas del móvil y dar el salto de su espacio habitual (el mundo virtual) a un estadio real de césped.

Pero lo realmente noticiable no fue quien fue a Barcelona a ver la final, sino los miles de espectadores que desde sus casas seguían el evento. Cada jornada de la Kings League la han seguido por Twitch una media de 600.000 espectadores, con un pico de dos millones el día en el que Ronaldinho fue invitado a jugar con uno de los equipos. Sólo en el canal de Twitch del torneo, los conectados el domingo no bajaron del millón.

¿Qué veían? Lo que más les gusta: un babylon protagonizado por sus streamers favoritos, acompañado de batallas de gallos entre raperos, conciertos y fútbol 7 de calidad. Salseo a lo bestia: un todo en uno. Lo resumen bien los dos récords que se batieron en el evento: el primero el de más máscaras iguales usadas al mismo tiempo y el segundo el de la haka más multitudinaria del mundo.

Tal y como explicaba Oriol Querol, CEO de la Kings League y director de Kosmos Studios, en este artículo de El Español: "El fútbol es una base ya de por sí potente y a partir de ahí la clave es el hecho de que estén pasando cosas constantemente. No hay ni 30 segundos de descanso en siete horas de stream".

¿Y de dónde sale todo el dinero para montar tan colosal evento? La forma de hacer negocio de la Kings League es muy diferente de las ligas convencionales. Principalmente, porque no obtiene rédito económico de los derechos televisivos que otras competiciones deportivas venden a cadenas o plataformas. En este caso, se emite gratuitamente en Twitch y la vía principal de ingresos son los patrocinios: InfoJobs, Cupra y otras grandes marcas como Adidas, Grefusa, Spotify, Mahou o McDonald's que se han ido sumando al proyecto ante su éxito.

Ahora la pregunta de todo el mundo: ¿Qué pasa con las ligas tradicionales?

No podemos ignorar que el éxito de la Kings League pone de relieve todos los problemas actuales del fútbol tradicional, sobre todo en términos de audiencia, que ya es inferior a las jornadas de la competición de Piqué. Algo que causó bastante revuelo cuando el presidente de LaLiga calificó, como comentábamos antes, de "circo" al evento de los streamers: "Es comparar cosas... que me parece muy bien por Gerard Piqué y por Ibai, pero es un fenómeno de youtubers".

Pero la realidad es otra: la Kings League tuvo más impacto en Twitch que la suma de las cuatro grandes ligas, incluidas la española y la Premier League. En TikTok, tuvo 238 millones de visualizaciones, duplicando a la Premier y multiplicando casi por siete las de LaLiga. Y otro dato relevante al que apuntaba audazmente el periodista Jorge Calabrés en Twitter es que la audiencia del Saiyans-Porcinos fue de más de 600.000 espectadores, mientras que el Getafe-Mallorca (partido de Liga transmitido en Movistar) tuvo una audiencia de 66.000 espectadores.

Como decíamos antes, hay muchos factores que explican la caída de audiencia de las ligas convencionales: la falta de interés, entradas demasiado caras, horarios que no siempre cuadran para la gen Z, falta de influencers y, sobre todo, la necesidad de pagar para poder verlo en televisión. ¿Significa esto que la Kings League ya es tan popular como el fútbol? Evidentemente no, pero el arrastre no ya de nuevos formatos, sino de celebridades como Ibai es tan grande que son capaces de sacar adelante cualquier producto (recordemos el Mundial de globos).

Sería un error decir que la Kings League está destinada a acabar con el fútbol o que La Velada del Año va a arruinar el boxeo profesional. Hay muchos espectadores a los que no les gusta el fútbol, pero lo consumen porque es un producto entretenido. Tal y como decía Ibai: ''Nadie ni nada va a acabar con el fútbol. Ni con la tele. Ni es el objetivo de nadie. Es una narrativa que se ha creado más por la gente que por los propios creadores de las cosas. Que cada uno vea lo que le salga de las pelotas. Es totalmente compatible seguir un poco todo''.

Imágenes: Kings League

En Magnet | La entrevista de Ibai a Messi como síntoma: el lento pero firme avance de las audiencias de streaming