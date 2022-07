Miles de vacas muertas por calor: el clima no sólo echa a perder la cosecha, también el ganado

Decenas de vacas yacen en el suelo bajo el sol abrasador, la mayoría de ellas del revés, mirando hacia arriba. No están durmiendo ni descansando. Están muertas. Muertas por el calor. Es lo que se ha visto en los campos de Kansas, EEUU, donde llevan experimentando temperaturas extremas de más de 40ºC por las excepcionales olas de calor que se viven en el país. Estos episodios climáticos, la sequía y la humedad se han cobrado la vida de miles de cabezas de ganado en decenas de países durante los últimos días. En España se ha alertado de los peligros inminentes.

Una montaña de cadáveres de ganado. Las principales empresas de alimentación ganadera de EEUU han enviado miles de cadáveres a un vertedero de Kansas, donde han tenido que ser aplastados por máquinas y mezclados con basura. No es el método común, pero hay tantas vacas que han muerto por calor que las instalaciones que normalmente convierten estos cadáveres en alimentos para mascotas o fertilizantes han colapsado.

Hablamos de al menos 2.000 animales muertos en un fin de semana, según apunta una exclusiva de Reuters. Una investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Iowa, señala que estos animales suelen soportar altas temperaturas durante el día, cuando no hay humedad y suelen disipar el exceso de calor en la noche. Debido a que el calor extremo ahora prevalece de día y de noche, el ganado es incapaz de liberarlo. Y el aire caliente y húmedo les dio a los animales la sensación de que se estaban asfixiando.

Thousands of cattle suddenly died last weekend in Kansas. The reason given - high temperatures. pic.twitter.com/Gd0I5k5eRP