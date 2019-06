El minado de bitcoins está arruinando a Irán: su consumo de electricidad se ha disparado un 7%

Y allá vamos otra vez. El precio de Bitcoin se ha vuelto a disparar por encima de los 11.000€ la unidad, en uno de sus habituales ciclos de ascenso y caída que tanto ruido genera en los medios de comunicación. El hype es real, y hay un puñado de avezados mineros que aspiran a beneficiarse de él. ¿Dónde? En un país inesperado: Irán. El precio de la electricidad es tan, tan barato que se ha convertido en un fértil campo de minería monetaria. Para grave disgusto del gobierno.

Al alza. Según un portavoz del Ministerio de Energía, el consumo eléctrico de Irán se ha disparado un 7% de lo habitual durante estas fechas. La cifra genera honda preocupación entre el gobierno, y atribuye el fenómeno a la instalación de numerosas granjas de bitcoin a lo largo y ancho del país. Tiene motivos para la consternación: Irán subvenciona el consumo eléctrico de sus ciudadanos, gastando más de 1.000 millones de euros al año para que las facturas domésticas salgan muy baratas.

Precios. Muy, muy baratas. Se calcula que el kilowatio/hora tan sólo cuesta 0,005€ (como referencia: en España suele superar los 0,11€). El precio es aún más bajo en los edificios públicos privilegiados por el gobierno, como algunos centros industriales o sedes estatales, donde el coste de la electricidad es virtualmente cero. Algunas mezquitas se han llenado de ordenadores trabajando 24 horas al día minando bitcoin.

La fiebre tiene un coste. Según el ministerio, minar un bitcoin hoy ya consume tanta electricidad como 24 familias iraníes en un año. Una ruina para el estado.

Por qué. Tamaña bicoca no ha pasado desapercibida a la industria de las criptomonedas. La baratísima electricidad de Irán lleva siendo objeto de discusión en los medios especializados desde finales del año pasado. Se sabe que algunas start-ups europeas (aquí se habla de una española) ya están contactando con granjas locales para minar desde allí. También que el interés es altísimo en China, donde operan hoy las principales minas (a un coste más alto).

Mosques receive free energy in Iran. Iranians have set up Bitcoin miners in them. There’s around 100 here, producing around $260,000 USD a year. This money goes a long way in Iran’s choked sanctioned economy. https://t.co/fczwdqCPAd